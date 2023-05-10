Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/05/2023: 3 con giáp được Thần Tài hiển linh ban lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu không tiến triển thuận lợi như dự kiến. Có lẽ con giáp này quá cứng đầu cứng cổ nên bỏ qua lời góp ý của người ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ rất dễ phạm phải lỗi sai đáng tiếc.

Bù lại trên phương diện tình cảm, các cặp đôi được tận hưởng một ngày bình yên. Hai người chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ấy chính là động lực để bản mệnh vui sống mỗi ngày.

Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Quá trình gặp gỡ, đôi bên có thể còn có chút ngại ngùng, song khi đã hiểu hơn về nhau, bản mệnh sẽ nhận ra mình mà người ấy có rất nhiều điểm chung.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Hợi làm việc gì cũng không thuận lợi. Con giáp này cảm giác mọi người xung quanh đều đang tìm cách chống lại mình, khiến mình phải bỏ cuộc giữa chừng.

Trước khi có những quan điểm tiêu cực, bi quan như vậy, con giáp này nên dành thời gian đánh giá lại những việc mà mình đã làm. Có thể bản mệnh đang mắc lỗi sai ở đâu đó, chỉ vì quá tự tin và kiêu ngạo nên mới không nhận ra.

Tình cảm lứa đôi có nhiều trục trặc. Nửa kia không chịu hiểu và thông cảm cho khó khăn của tuổi Hợi ở thời điểm này mà cứ nhất quyết phải được theo ý mình. Sự vô lý của đối phương khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!