Đúng 6h sáng mai, thứ Ba 28/11/2023: 3 con giáp đường tiền tài hanh thông, ôm khối tài sản cực khủng, cả đời hút lộc giàu sang

Tài lộc: Tài lộc cho bạn cảm giác thoải mái.

Sức khoẻ: Giữ cách sinh hoạt lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tháng 11/2023 tuổi Tý chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Tử vi cho biết người tuổi Tý vốn thông minh nhanh nhẹn và với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Tý hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Tý ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Tý đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Tử vi cho biết càng về hậu vận tuổi Tý càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới tuổi Tý này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Chính vậy nên, ngày mới 28/11 Tý đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 28/11/2023 hôm nay, tuổi Hợi chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, kẻo có người lấy cớ đó mà gây mâu thuẫn với bản mệnh. Tiểu nhân chỉ đợi tới lúc con giáp này lộ ra sơ hở để chọc gậy bánh xe nhằm cướp đoạt công sức và vị trí.

Trước khi làm việc gì con giáp này nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ…. Tuổi Hợi nên kiểm tra một loạt trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Hơn thế nữa, con giáp này có thể phải đối mặt với chuyện không vui trong chuyện tình cảm dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp. Dù bản mệnh nghĩ mình đã đủ chân thành nhưng nhân duyên vẫn chẳng được như mong muốn, tình cảm rối ren khiến phải ôm nhiều nỗi muộn phiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.