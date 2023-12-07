Đúng 6h sáng mai (8/12/2023): 3 con giáp tiền tài đủ đầy, uống cạn lộc trời, may mắn vô cùng

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Tuất có vận quý nhân khá vượng, mang tới may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán hoặc chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ.

Trái lại đường tình duyên khá kém sắc. Những mâu thuẫn giữa hai người có thể khiến cho mối quan hệ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Con giáp này không biết phải làm thế nào để cứu vãn tình cảm hiện tại. Người độc thân cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận tình yêu.

Ngày mới cho thấy sự tự tin và quyết đoán cũng như ý tưởng, kế hoạch của tuổi Tuất để phát triển sự nghiệp. Mọi việc đều được con giáp này tiến hành theo kế hoạch cụ thể chứ không phải quyết định bồng bột nhất thời. Điều này giúp bản mệnh có sự chuẩn bị kỹ càng, tính toán cả những rủi ro có thể gặp phải.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang 8/12/2023, vận trình của những tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh đón vận may liên tiếp, không thiếu cơ hội phát triển. Con giáp này được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ.

Điều này khiến tuổi Mùi vô cùng tự hào về bản thân. Không những thế, bản mệnh cũng gặp vận may về tài chính, có thể tham gia lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản thu kha khá. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, tuổi Mùi có thể kiếm được nhiều tiền.

Nhân duyên của tuổi Mùi cũng khá tốt. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hòa hợp. Người độc thân có thêm cơ hội tìm hiểu đối tượng và bắt đầu mối quan hệ mới. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng bản mệnh không nên quá bốc đồng, tránh xung đột với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý bận rộn với công việc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn bận rộn với công việc, cẩn thận, bạn dành nhiều thời gian trong công việc.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm chân thành, bạn nên kiểm soát bản thân chu toàn.

Tài lộc: Nguồn tài lộc ngày càng thăng hạn, bạn cố gắng dành thời gian cho công việc.

Sức khoẻ: Bản thân vận động nhiều, cơ thoải mái dư chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.