Đúng 44 ngày nữa, PHÚC TINH CHIẾU RỌI 3 con giáp này được thần tài 'bám riết không buông', vận may đến ào ào, tiền bạc phất phới

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 22:00

14 ngày nữa, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 14 ngày tới tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn. Con giáp này có sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến không ngừng, tha hồ hốt bạc. Đặc biệt, nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tuổi Thân sẽ dễ tìm thấy cơ hội phất lên.

 

Những hợp đồng, dự án đầu tư béo bở thi nhau tìm đến bản mệnh. Con giáp không cần làm gì thì tiền tài sẽ tự chảy vào túi. Vận trình đang lên, bản mệnh làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

Đúng 44 ngày nữa, PHÚC TINH CHIẾU RỌI 3 con giáp này được thần tài 'bám riết không buông', vận may đến ào ào, tiền bạc phất phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 14 ngày tới, người tuổi Thìn được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Tài lộc trong thời điểm này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái.

 

Nhờ tính cách có phần mạnh mẽ, quyết đoán, con giáp này sẽ đạt được những thành công nối tiếp nhau. Cứ nỗ lực hết sức mình, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Cát thần sẽ đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh.

Đúng 44 ngày nữa, PHÚC TINH CHIẾU RỌI 3 con giáp này được thần tài 'bám riết không buông', vận may đến ào ào, tiền bạc phất phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không giống với tuổi Thân và tuổi Thìn, tuổi Mão là 1 trong số những con giáp "vật vã" nhất trong năm qua. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ rơi vào những sự tranh cãi với những người xung quanh, khiến cho mối quan hệ của họ với người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của họ.

 

Tuy nhiên, chỉ khoảng 14 ngày nữa, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, ĐỔI ĐỜI GIÀU TO, hậu vận vô cùng sung sướng

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, ĐỔI ĐỜI GIÀU TO, hậu vận vô cùng sung sướng

Trong thời điểm cuối năm, người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi vui bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 48 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi