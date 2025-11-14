Đúng 20h hôm nay, ngày 14/11/2025, 3 con giáp ghi danh sổ vàng, đầu tư trúng đậm, Phú Quý Phát Tài, trở thành đại gia trong chớp mắt

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/11/2025, cục diện Tam Hợp giúp Tỵ may mắn cực độ trong chuyện kinh doanh, hợp tác, mọi ký kết và thỏa thuận trong ngày này đều thành công như ý. Khi có người mang cơ hội làm ăn và cho lời khuyên thì bạn đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn đón nhận, đó là lộc của bạn.

Chính Tài trợ lực nên Tỵ không thiếu thốn tiền bạc, bạn có năng lực kiếm tiền và cũng giỏi quản lý tài sản. Nhiều người bị hỏi vay mượn trong ngày này nhưng bạn không đồng ý, đây là quyết định sáng suốt nhất của bạn. Từ sau ngày này nhiều người sẽ giải quyết được khúc mắc liên quan tới tiền bạc trong công việc.

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/11/2025, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có những bước tiến chậm mà chắc để khẳng định năng lực của bản thân, khiến không một ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên tranh thủ thời điểm hiện tại để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Quý nhân xuất hiện có thể cho bạn thêm những gợi ý đáng giá.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/11/2025, vận trình của tuổi Tuất cực kì tốt đẹp. Tài lộc rất vượng phát nhờ cát thần che chở. Con giáp này có thể được mời đi ăn uống, đó có thể là bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn. Cuộc sống này đâu chỉ có công việc, bản mệnh còn cần dành thời gian cho các mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày tam hợp nâng đỡ giúp vận trình công danh thuận lợi, sự nghiệp của bản mệnh phát triển, học hành thi cử đạt kết quả tốt. Con giáp này cũng cần phải xem xét, kiểm tra thật kĩ các kế hoạch của mình trước khi tiến hành, đề phong các tình huống có thể xảy ra để có được tâm thế chủ động nhất.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!