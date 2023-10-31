Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11: 3 con giáp vận may ùa vào nhà, thu nhập tăng cấp số nhân, chỉ ngồi chơi cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 15:33

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11/2023, 3 con giáp sau vận đỏ vây quanh, tình hình tài lộc tăng lên trông thấy, đi đến đâu gặp may đến đó.

Tuổi Ngọ 

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11, người tuổi Ngọ chú tâm vào công việc. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc tạo nhiều thử thách, chinh phục nhiều lĩnh vực mới.

Tình cảm: Thay đổi hoàn toàn tư duy phản biện, bạn chủ động chia sẻ cùng đối phương.

Tài lộc: Giữ vững thu chi ổn định.

Sức khoẻ: Bệnh ho dễ ảnh hưởng đến phổi, nên thăm khám. 

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11: 3 con giáp vận may ùa vào nhà, thu nhập tăng cấp số nhân, chỉ ngồi chơi cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trông 12 con giáp, tuổi Mão không chỉ cứng rắn, điềm tĩnh và độc lập, họ còn có cái nhìn sâu sắc và kỹ năng làm việc hiệu quả

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11, nhờ thần may mắn chiếu mệnh, những người sinh ra dưới bản mệnh này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Họ có thể nhận được tin vui bất ngờ liên quan đến đầu tư, tài chính hoặc sự nghiệp. Cũng nhờ vậy mà con giáp này nhận được sự tăng trưởng tài chính nhanh chóng.

Đây là thời điểm mà người tuổi Mão nên giữ sự tự tin và bình tĩnh hơn khi giải quyết công việc. Con giáp này có thể tiếp tục mở rộng kiến thức để nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân.

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11: 3 con giáp vận may ùa vào nhà, thu nhập tăng cấp số nhân, chỉ ngồi chơi cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11, tuổi thân không cảm thấy khó khăn nhiều trong công việc khi luôn có mục tiêu để phấn đấu. Con giáp này vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, nên cố gắng duy trì phong độ hiện tại sẽ tốt về lâu về dài.

Công việc suôn sẻ nên tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, cuộc sống thêm phần dư dả. Nhân đà này, tuổi Thân cũng có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi lại không mấy tích cực. Con giáp này không có được tiếng nói chung với nửa kia, mối quan hệ tình cảm giữa hai người đứng trước thử thách không nhỏ. Nếu không xử lý khéo léo sẽ dễ gây ra cãi vã, xung đột, thậm chí đôi bên nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Đúng 2 ngày 1/11 và 2/11: 3 con giáp vận may ùa vào nhà, thu nhập tăng cấp số nhân, chỉ ngồi chơi cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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