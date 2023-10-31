Top 3 con giáp có đường công danh rộng mở trong 7 ngày tới: Tài lộc nhân đôi, nhận phước báo trùng lai, có cơ hội trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, hậu vận an nhàn hạnh phúc trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

 

Kẻ tiểu nhân vây hãm tuổi Sửu sẽ bị cát tinh “thổi bay” trong 7 ngày tới. Áp lực công việc và tinh thần theo đó cũng giảm đi trông thấy. Trông tuổi Sửu phấn chấn, hứng khởi hơn hẳn, làm việc hiệu quả gấp nhiều lần và nhất là lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

 

Vận khí có xu hướng tăng, Thứ Tài lại phát mạnh, khiến nguồn thu phụ của con giáp này không ngừng tăng lên. Nhưng nên nhớ, tuổi Sửu nếu muốn bảo toàn vận khí, nên chủ động hành thiện tích đức để tránh điều xui xẻo rình rập trong 7 ngày tới.

 

Top 3 con giáp có đường công danh rộng mở trong 7 ngày tới: Tài lộc nhân đôi, nhận phước báo trùng lai, có cơ hội trúng số đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi người tuổi Mão trong 7 ngày tới được coi là may mắn viên mãn khiến ai cũng phải vô cùng ngưỡng mộ. Lúc này sự nghiệp thuận lợi hơn, cuối tháng cuộc sống nhiều bận rộn. Tử vi cho biết những người tuổi Mão chính là con giáp cầu tài đắc tài trong thời gian này.

7 ngày tới là thời điểm báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Với nam tuổi Mão bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư.

Với những người tuổi Mão thì đây chính là thời kỳ hoàng kim mang lại nhiều tài lộc cho bạn. Người tuổi Mão hãy tranh thủ thời gian này để tạo bước tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần rực rỡ. 

Top 3 con giáp có đường công danh rộng mở trong 7 ngày tới: Tài lộc nhân đôi, nhận phước báo trùng lai, có cơ hội trúng số đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm việc gì cũng tự tin, cộng thêm khả năng phán đoán chính xác, tư duy nhanh nhẹn nên sớm sẽ bộc lộ khả năng lãnh đạo xuất chúng.

 

Trong 7 ngày tới, khi có phúc tinh nhập mệnh, hưởng lộc từ Thần Tài thì con giáp này vô cùng sung túc về tiền bạc bởi sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra, còn được quý nhân dìu dắt và tương trợ trên con đường mở rộng sự nghiệp một cách bền vững, thuận lợi.

 

Top 3 con giáp có đường công danh rộng mở trong 7 ngày tới: Tài lộc nhân đôi, nhận phước báo trùng lai, có cơ hội trúng số đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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