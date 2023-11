Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (24/11/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mão thường là những người khôn ngoan, có tầm nhìn, luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc. Họ đối xử chân thành với người khác và lạc quan trong nhiều tình huống.

Những người thuộc con giáp tuổi Mão thẳng thắn và rộng lượng, có nhiều bạn bè và thường xuyên nghĩ đến người khác. Trong lòng thường có thiện niệm nên rất được yêu quý. Bởi vậy khi ra ngoài xã hội để tạo dựng mối quan hệ công việc, làm ăn, con giáp này cũng luôn gặp được thuận lợi.

Từ đêm nay, Mão sẽ có nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn. Trong tháng này, sự nghiệp và vận may tài chính của những người tuổi Mão sẽ được cải thiện, giúp họ có được nhiều tiền tài và thành công hơn. Ngoài ra, vận may tình duyên của những người tuổi Mão cũng rất mạnh mẽ, họ có thể tìm được tình yêu đích thực hoặc có mối quan hệ ổn định hơn với bạn đời trong tháng này.

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 14/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay có nhiều việc làm bạn cảm thấy nản lòng.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay mệt mỏi vì công việc, chưa muốn bản thân phải mệt mỏi.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ biết cách thể hiện bản thân với người bạn yêu thương.

Tài lộc: Thời gian cho bạn học hỏi nhiều kiến thức mới lĩnh vực đầu tư.

Sức khoẻ: Chú ý những nơi cao, hạn chế đi ra ngoài khi trời mưa quá lớn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.