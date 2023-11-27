Đúng 17h chiều mai (28/11): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 21:05

Tử vi cho biết đúng thời điểm này, 3 con giáp sau vận may lội ngược dòng, phất lên như vũ bão, hưởng cuộc sống mới sung túc.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Họ khá khiêm tốn, không thích bóng bẩy, khoa trương. Họ cần mẫn làm việc vì mục tiêu đã đề ra trước đó.

Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Sửu cũng thể hiện được sự kiên trì, bền bỉ chứ không nản lòng, nhụt chí. Sự cố gắng, nỗ lực của họ đã tạo nền tảng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ sau này.

Đúng 28/11/2023, người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và sự nghiệp dần thăng tiến, đạt đến tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, khách hàng ngày một nhiều thêm.

Họ làm không hết việc, thu nhập tăng cao và có thể giúp đỡ nhiều người có được cuộc sống sung túc như mình.

Đúng 17h chiều mai (28/11): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Hợi chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, kẻo có người lấy cớ đó mà gây mâu thuẫn với bản mệnh. Tiểu nhân chỉ đợi tới lúc con giáp này lộ ra sơ hở để chọc gậy bánh xe nhằm cướp đoạt công sức và vị trí.

Trước khi làm việc gì con giáp này nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ…. Tuổi Hợi nên kiểm tra một loạt trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Hơn thế nữa, con giáp này có thể phải đối mặt với chuyện không vui trong chuyện tình cảm dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp. Dù bản mệnh nghĩ mình đã đủ chân thành nhưng nhân duyên vẫn chẳng được như mong muốn, tình cảm rối ren khiến phải ôm nhiều nỗi muộn phiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Đúng 17h chiều mai (28/11): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chăm lo bản thân chu đáo, làm việc cẩn thận. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão thường làm việc cẩn thận, chu đáo từng công việc.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đau buồn vì chuyện tình đỗ vỡ.

Tài lộc: Giải quyết tài chính không thoả đáng.

Sức khoẻ: Không làm việc kiệt sức, mệt mỏi nhiều.  

Đúng 17h chiều mai (28/11): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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