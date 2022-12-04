Đúng 16h chiều mai, ngày 5/12/2022: 3 con giáp đón vận may lớn nhất năm, tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, ăn ngủ với vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 23:31

Theo tử vi, đúng 16h ngày 5/12/2022 là ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà 3 con giáp này kiếm tiền bội thu.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát đúng 16h ngày 5/12/2022. Theo tử vi đây là những ngày trời đất khởi khí, khai lộc, Thần Tài rải lộc muôn nơi. Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống.

Với những người làm kinh doanh tự do tạo ra bão đơn, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng lại không hề thấy mệt mỏi mà còn vui tươi, phấn khởi hơn bao giờ hết. Cứ thế phát huy thì chẳng mấy chốc bạn chiếm được ưu thế trên thị trường. 

Phương diện tình cảm lại càng hạnh phúc tràn đầy, với những người đã có gia đình sẽ có một chuyến du lịch gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Người độc thân dám mạnh dạnh bày tỏ quan điểm tình cảm của mình với người khác giới và cũng có tín hiệu tích cực phản hồi khiến bạn tự tin chủ động hơn. 

Đúng 16h chiều mai, ngày 5/12/2022: 3 con giáp đón vận may lớn nhất năm, tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, ăn ngủ với vàng bạc - Ảnh 1
Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy đúng 16h ngày 5/12/2022, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mùi trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Mùi vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Sự giàu có của Mùi rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mùi tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Đúng 16h chiều mai, ngày 5/12/2022: 3 con giáp đón vận may lớn nhất năm, tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, ăn ngủ với vàng bạc - Ảnh 2
Tử vi cho thấy đúng 16h ngày 5/12/2022, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần thường đa cảm, dịu dàng, mềm mỏng và có chút yếu đuối. Về mặt trí tuệ, người tuổi này thông minh, lanh lợi, tháo vát hơn người. Họ luôn biết cách thể hiện năng lực cũng như hạn chế khuyết điểm của bản thân.

Con giáp này biết cách nắm bắt vận may và ngày một thành đạt hơn trong cuộc sống. Đúng 16h ngày 5/12/2022, con giáp tuổi Tý được dự đoán sẽ gặp nhiều vận đỏ. Người tuổi này đang chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp với bản thân.

Trong khi đó, những người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ khai trương, mở cửa hàng. Con giáp tuổi này làm chủ sẽ gặp được nhân viên tài giỏi, tâm huyết với nghề. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng tìm được chìa khóa thành công, có thêm nhiều cách để kiếm thêm thu nhập.

Đúng 16h chiều mai, ngày 5/12/2022: 3 con giáp đón vận may lớn nhất năm, tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, ăn ngủ với vàng bạc - Ảnh 3
Đúng 16h ngày 5/12/2022, con giáp tuổi Tý được dự đoán sẽ gặp nhiều vận đỏ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thời đang tới, chỉ 3 ngày nữa (5-7/12), 3 con giáp có Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, gặt hái nhiều thành tựu, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Thời đang tới, chỉ 3 ngày nữa (5-7/12), 3 con giáp có Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, gặt hái nhiều thành tựu, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Trong vòng 3 ngày tới (5-7/12), 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều điềm lành. Nhiều cơ hội trong công việc, cuộc sống sẽ mở ra với họ.

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