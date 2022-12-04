Thời đang tới, chỉ 3 ngày nữa (5-7/12), 3 con giáp có Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, gặt hái nhiều thành tựu, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 23:12

Trong vòng 3 ngày tới (5-7/12), 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều điềm lành. Nhiều cơ hội trong công việc, cuộc sống sẽ mở ra với họ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, thậm chí làm thân được với những người có tiếng trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Việc kí kết hợp đồng trong tuần này diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn bao giờ hết.

Với con mắt tinh đời, tầm nhìn xa trông rộng nên bạn nhận thấy điểm yếu và điểm mạnh của những người cộng sự mà tìm được người cùng chung chí hướng, hợp tác tạo ra giá trị riêng. 

Trong 3 ngày tới, bạn cũng hãy chú ý đến những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ở bên cạnh, quý nhân là nữ có thể sẽ mang tới cho bạn những sự hậu thuẫn bất ngờ về tài chính đấy.

Thời đang tới, chỉ 3 ngày nữa (5-7/12), 3 con giáp có Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, gặt hái nhiều thành tựu, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1

Trong 3 ngày tới, quý nhân là nữ có thể sẽ mang tới cho tuổi Mão những sự hậu thuẫn bất ngờ về tài chính đấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chuyên nghiệp, thực tế, ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng có kế hoạch rõ ràng cho bản thân. Họ luôn chứng minh tất cả và được cấp trên đánh giá cao, công nhận và tin tưởng. Ý chí kiên cường khiến họ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Những người tuổi này rất giỏi trong việc nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao, cần cù chịu khó. Trong 3 ngày tới, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn nên đừng nóng vội, hứa hẹn sẽ có cơ hội tốt hơn để nâng cao năng lực cá nhân và làm giàu cho bản thân.

Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu trong 3 ngày tới là hãy chú ý hơn đến việc duy trì các kết nối cá nhân, sự nghiệp của bản mệnh được kỳ vọng bước lên một tầm cao hơn thông qua các mối quan hệ đó. Về sức khỏe, hãy chú ý giữ ấm, sinh hoạt điều độ và quan tâm hơn đến giấc ngủ của mình.

Thời đang tới, chỉ 3 ngày nữa (5-7/12), 3 con giáp có Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, gặt hái nhiều thành tựu, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Trong 3 ngày tới, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường hiền lành, ít nói. Dù tài giỏi nhưng con giáp này cũng không khoe khoang, phô trương. Họ biết đồng cảm với người khác và hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ riêng.

Con giáp này sống rất rộng lượng với người khác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Cũng bởi vậy mà người tuổi Dậu dễ gặp điềm lành, khi khó khăn ắt có quý nhân phù trợ.

3 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội và cũng là thách thức trong công việc. Được quý nhân phù trợ nên tinh thần làm việc của họ không ngừng tăng lên. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được đơn hàng có giá trị. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này có thể thu về thành quả đúng như mong đợi.

Thời đang tới, chỉ 3 ngày nữa (5-7/12), 3 con giáp có Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, gặt hái nhiều thành tựu, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
3 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội và cũng là thách thức trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', vượng khí tràn trề, mở cửa không thấy vàng thì cũng thấy bạc

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', vượng khí tràn trề, mở cửa không thấy vàng thì cũng thấy bạc

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều thành công trong sự nghiệp, tin vui tìm đến tận cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 5/12 tủ vi 12 con giáp ngày 5/12 tu vi ngay 5/12 tu vi ngay 6/12 tu vi ngay 7/12

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà