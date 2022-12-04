Tử vi ngày rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền bạc chật ví, tài lộc nhân đôi, thu nhập gấp bội

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 22:26

Chúc mừng 3 con giáp rằm tháng 11 âm lịch đại tài đại lộc, làm ăn tấn tới, gặp cơ hội làm giàu hãy mau nắm bắt để tiền về như thác đổ.

Tuổi Dần

Chúc mừng con giáp tuổi Dần trở thành con giáp may mắn trong rằm tháng 11, mọi phương diện tài lộc hay sự nghiệp đều vượng nở dồi dào, ấn tượng. Những bước tăng trưởng đáng kể đến từ các kế hoạch kinh doanh, bản mệnh hoàn toàn tự hào về những gì mà mình đã làm được. 

Với những người làm công ăn lương nên tập trung khả năng đối kháng vấn đề, xử lí nhanh nhạy thì lại càng được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tạo điều kiện phát triển. Bản mệnh càng nên nhanh chóng xử lí những vấn đề tồn đọng trước đó, rủng rỉnh tiền tài, phát lộc như mưa. 

Nguồn tài chính của những ai làm kinh doanh cũng trôi chảy, dòng tiền luân chuyển thuận lợi gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, đối thủ cũng phải dè chừng. Nếu muốn mở rộng mô hình sản xuất nên tận dụng thời điểm này. 

Tử vi ngày rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền bạc chật ví, tài lộc nhân đôi, thu nhập gấp bội - Ảnh 1
Tuổi Dần trong rằm tháng 11, mọi phương diện tài lộc hay sự nghiệp đều vượng nở dồi dào, ấn tượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính tình hiền lành, nhân hậu và bao bụng. Vì vậy mà họ được nhiều người yêu mến. Thìn thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Họ không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Rằm tháng 11, tài vận của Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Người tuổi Thìn làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Thời điểm này Thìn bận luôn chân luôn tay nhưng cũng có lúc bản mệnh được ngồi lại và tận hưởng sự thảnh thơi.

Người tuổi Thìn cũng được dự đoán sẽ gặp được may mắn trong chuyện tình duyên. Những người đã có đôi có cặp sẽ sớm tiến tới hôn nhân. Một số người tuổi Thìn có thể mang thai, sinh con.

Tử vi ngày rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền bạc chật ví, tài lộc nhân đôi, thu nhập gấp bội - Ảnh 2
Rằm tháng 11, tài vận của Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Thân là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Vào rằm tháng 11, người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tử vi ngày rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền bạc chật ví, tài lộc nhân đôi, thu nhập gấp bội - Ảnh 3
Vào rằm tháng 11, người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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