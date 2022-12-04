Trong 7 ngày tới (5-11/12), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', đánh đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền, bùng nổ tài vận, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 19:34

Tử vi trong 7 ngày tới có những con giáp này trúng quả đậm được Thần Tài sủng ái cuộc sống, tình duyên đều như ý nguyện.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống nên làm việc gì hăng hái. Thời gian tới đây, bản mệnh nghiêm túc tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu lớn.

Những lúc trắc trở nhất, con giáp này sẽ có quý nhân xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Nhờ bạn bè, họ có thể vận dụng được các thế mạnh của người khác để bù đắp cho khiếm khuyết của mình, cùng nhau đạt được sự khởi sắc về sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những người còn độc thân. Họ có cơ hội tìm được đối tượng phù hợp, dù mới chỉ quen đã cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu.

Trong 7 ngày tới (5-11/12), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', đánh đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền, bùng nổ tài vận, một bước thành đại gia - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những người còn độc thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, trong 7 ngày tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.

Trong 7 ngày tới (5-11/12), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', đánh đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền, bùng nổ tài vận, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Họ cũng là những người hay thay đổi, tính cách linh hoạt, nhiều sáng tạo.

Trong 7 ngày tới, con giáp này gặp được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ. Vì tính cách linh hoạt, nên dù gặp phải những rắc rối, khó khăn, người tuổi Dậu cũng tìm được đường ra, vượt hiểm.

Thời gian này, con giáp tuổi Dậu có thể gặt hái được nhiều may mắn, cũng có thể hợp tác với quý nhân để làm giàu, kiếm lại những mất mát trong quá khứ.

Trong 7 ngày tới (5-11/12), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', đánh đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền, bùng nổ tài vận, một bước thành đại gia - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Dậu gặp được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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