Qua đêm nay (4/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, tài lộc hanh thông, tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 14:23

Theo tử vi, qua đêm nay có 3 con giáp vượng cát, đón nhận tin vui tài chính, khởi sắc nhiều phương diện.

Tuổi Ngọ

Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn là con giáp đầu tiên được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Công việc đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được bạn hiên ngang vượt qua.

Càng gần những ngày cuối năm bạn lại càng có tinh thần cống hiến hăng say hết mình xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh. Có lẽ bởi vậy mà bạn tìm kiếm được nhiều mối liên hệ, hợp đồng tiềm năng. 

Tiền bạc cũng dư dả hơn nhiều phần, nhờ được quý nhân dẫn đường mách lối mà bạn kinh doanh buôn bán gặp thời, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Phương diện tình cảm mang đến cho bạn một ngày hạnh phúc trọn vẹn, ngày này rất thích hợp để người có người yêu ra mắt với bạn bè, tình cảm. Những người độc thân ngày này sẽ gặp được đối tượng phù hợp. 

Qua đêm nay (4/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, tài lộc hanh thông, tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc - Ảnh 1
 Công việc đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được Ngọ hiên ngang vượt qua. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Qua đêm nay, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Qua đêm nay (4/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, tài lộc hanh thông, tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc - Ảnh 2
Qua đêm nay, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường mang tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy. Về mặt trí tuệ là người thông minh lanh lợi tháo vát, làm việc có năng lực, có thể vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn.

Qua đêm nay, người tuổi Tý có tài lộc vượng lên trông thấy. Với tinh thần ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân, họ đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Họ có thể sẽ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

Con giáp này có suy nghĩ vững vàng, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên tương lai có thể phát triển hơn nữa. Tuy sự nghiệp có bước tiến nhưng sức khỏe của họ không tốt, cần đề phòng cảm sốt, tránh thức khuya.

Qua đêm nay (4/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, tài lộc hanh thông, tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc - Ảnh 3
Qua đêm nay, người tuổi Tý có tài lộc vượng lên trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Hộ Mệnh đỡ đầu, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, ngập tràn hạnh phúc thăng hoa

Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Hộ Mệnh đỡ đầu, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, ngập tràn hạnh phúc thăng hoa

Tử vi dự báo rằng ngày mai, thứ Hai ngày 5/12 của 3 con giáp này diễn ra suôn sẻ, ngập tràn may mắn, cơ hội.

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