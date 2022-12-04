Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Hộ Mệnh đỡ đầu, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, ngập tràn hạnh phúc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 10:27

Tử vi dự báo rằng ngày mai, thứ Hai ngày 5/12 của 3 con giáp này diễn ra suôn sẻ, ngập tràn may mắn, cơ hội.

Tuổi Dậu

Bước sang ngày 5/12 theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu cũng gặt hái được không ít thành công vang dội nếu như bạn tiếp tục không ngừng cố gắng, giữu được phong độ bản thân. 

Phương diện tài lộc tiến triển tích cực vào thời điểm này, bạn được quý nhân giúp đỡ và giới thiệu cho những mối làm ăn mới mẻ, tiềm năng đem lại lợi ích vô cùng lớn lao. Nếu bạn là người làm công ăn lương cũng sớm nhận được một vài khoản tiền thưởng xứng đáng. 

Vận trình tình cảm ổn định hơn, mọi mâu thuẫn trước đó được giải quyết, đừng quá bận tâm và lo lắng về chuyện yêu đương. Thực ra bạn và người ấy rất có duyên với nhau, nếu cố gắng sẽ sớm tiến đến hôn nhân.

Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Hộ Mệnh đỡ đầu, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, ngập tràn hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 1
Bước sang ngày 5/12, tuổi Dậu cũng gặt hái được không ít thành công vang dội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn kể từ thứ Hai ngày 5/12. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh sẽ phát huy hết khả năng, điểm mạnh của mình trong công việc. Những nỗ lực của tuổi Dần sớm được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Con giáp này cũng thể hiện sự nhanh nhạy, khéo léo của mình trong việc xử lý các vấn đề khó khăn.

Bản mệnh giải quyết tốt những khó khăn, thử thách trên con đường phát triển. Tương lai hứa hẹn mang đến nhiều thành công ngoài mong đợi cho người tuổi Dần. Tình hình tài chính của tuổi Dần được đánh giá là vượng sắc. Người kinh doanh gặp được khách hàng tốt, có thể thu về lợi nhuận ổn định. Người làm công ăn lương tạo ấn tượng tốt với cấp trên, có thể được xem xét nhận thưởng, thậm chí tăng lương.

Về chuyện tình duyên, người tuổi Dần tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên gia đình.

Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Hộ Mệnh đỡ đầu, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, ngập tràn hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 2
Người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn kể từ thứ Hai ngày 5/12. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người này có óc quan sát nhạy bén, bản lĩnh vững vàng. Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy nên họ được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý.

Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Hộ Mệnh đỡ đầu, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, ngập tràn hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 3
Ngày mai, thứ Hai ngày 5/12, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tuần mới (5-11/12), Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc vây quanh, phúc lành vây bám, chiếm trọn vinh hoa, phú quý

Tuần mới (5-11/12), Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc vây quanh, phúc lành vây bám, chiếm trọn vinh hoa, phú quý

Đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới từ 5-11/12 khi có nhiều cơ hội gặt hái thành công, tài chính từ đó mà thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 5/12 tử vi 12 con giáp ngày 5/12 tu vi ngay 5/12

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà