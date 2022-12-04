Tuần mới (5-11/12), Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc vây quanh, phúc lành vây bám, chiếm trọn vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 10:17

Đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới từ 5-11/12 khi có nhiều cơ hội gặt hái thành công, tài chính từ đó mà thăng tiến.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong tuần này và cũng là con giáp đón nhận nhiều tin vui tài chính nhất. Ngay từ những ngày đầu tuần bạn đã được cấp trên giao cho những nhiệm vụ quan trọng, với những nhiệm vụ thử thách này sẽ nhanh chóng giúp bạn gặt hái được thành công cũng như sự tín nhiệm hơn cả.

Vận trình tài lộc lại càng bừng sáng mạnh mẽ, thu về tay những khoản thưởng nóng cũng như thành tích đáng nể mà về mặt chi tiêu không có gì đáng lo ngại. Với những người làm kinh doanh lại càng tấn tới, vượt trên cả đối thủ. 

Phương diện tình cảm nở rộ, bạn chinh phục được đối tượng mà bấy lâu nay mình theo đuổi. Bởi thế mà hai bạn có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. 

Tuần mới (5-11/12), Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc vây quanh, phúc lành vây bám, chiếm trọn vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong tuần này và cũng là con giáp đón nhận nhiều tin vui tài chính nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng từ tuần mới, tuổi Tý được bề trên để mắt nên vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Người tuổi Tý làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, khách hàng tự tìm đến cửa, doanh thu tăng lên liên tục. Người làm công ăn lương làm việc đạt hiệu quả cao, được cấp trên tin tưởng trao thêm cơ hội thăng tiến.

Nhìn chung, từ thời điểm này trở đi, tuổi Tý làm đâu thắng đó, vận trình suôn sẻ, mọi khó khăn được giải quyết êm đẹp, không phải suy nghĩ nhiều.

Không những vậy, đường tình duyên của con giáp này cũng rực rỡ. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng mà mình ưng ý. Người đã kết hôn sớm đón tin vui.

Tuần mới (5-11/12), Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc vây quanh, phúc lành vây bám, chiếm trọn vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng từ tuần mới, tuổi Tý được bề trên để mắt nên vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ rất trung thành, tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết, rất được lòng mọi người. Dù là việc gì họ cũng luôn giữ được tinh thần tích cực, có động lực tiến lên phía trước. Con giáp này tính cách hòa đồng, được nhiều người yêu quý, có quý nhân phù trợ.

Được Thần Tài phù hợp, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước.

Tuần mới (5-11/12), Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc vây quanh, phúc lành vây bám, chiếm trọn vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Được Thần Tài phù hợp, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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