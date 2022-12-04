Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', vượng khí tràn trề, mở cửa không thấy vàng thì cũng thấy bạc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 22:57

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều thành công trong sự nghiệp, tin vui tìm đến tận cửa.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng là một trong số những con giáp may mắn liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, nhận được tín hiệu tích cực đến từ phía quý nhân, bạn mệnh thấy được điểm mạnh, sự tự tin mà tạo ra kết quả mơ ước. 

Người làm ăn kinh doanh nhận về tay khoản tiền lãi khủng, số lượng khách hàng gia tăng đáng kể, thậm chí bạn chưa kịp nhập sản phẩm về để trả cho khách hàng. 

Người làm công ăn lương giữ được vị thế của mình, mọi nguồn thu nhập chính hay phụ đều tốt cả, giúp bạn đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Nhân cơ hội này bạn hoàn toàn đón nhận các dự án mới về tay. 

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', vượng khí tràn trề, mở cửa không thấy vàng thì cũng thấy bạc - Ảnh 1
Người tuổi Mão nhận về tay khoản tiền lãi khủng, mọi nguồn thu nhập chính hay phụ đều tốt cả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, tuổi Hợi tràn đầy may mắn, vì thế bạn muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, chớ chần chừ do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Trong sự nghiệp, người tuổi Hợi được quý nhân xuất hiện trong thời điểm này có thể chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp.

Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn.

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', vượng khí tràn trề, mở cửa không thấy vàng thì cũng thấy bạc - Ảnh 2
Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, tuổi Hợi tràn đầy may mắn, phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Họ ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi khi bị đánh giá thấp. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Dậu rất mạnh mẽ và có tiềm năng vô hạn.

Họ luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi.

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Dậu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng.

Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', vượng khí tràn trề, mở cửa không thấy vàng thì cũng thấy bạc - Ảnh 3
Liên tiếp từ ngày 5/12 đến 10/12, với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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