Đúng 13 ngày tới PHẬT BÀ RÓT LỘC: 3 con giáp được quý nhân phù trợ nồng hậu, thu hái bộn tiền, hưởng lộc đến già, đổi mệnh trong cuối năm 2023

Thực Thần che chở, báo tin vui về tài lộc cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh có những khoản thu bất ngờ, làm dày ví tiền nhanh chóng. Nếu con giáp này làm ở lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì lượng hàng hóa được tiêu thụ không hề nhỏ, doanh thu tăng tiến. Tiền bạc thu về đủ để con giáp này chi tiêu cho cuộc sống hiện tại và tích lũy cho tương lai. Vận trình công danh sự nghiệp khởi sắc hơn nhiều, bản mệnh gần như không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Các kế hoạch vẫn tiến triển như bình thường, bạn duy trì được sự ổn định khá tốt. Con giáp này chỉ cần làm theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đó sẽ giành được kết quả như mong đợi.

Tuy nhiên, do ngũ hành ngày tương xung nên vận trình tình duyên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu người tuổi này vẫn đang độc thân thì vẫn chưa có cơ hội nào tìm được người chung đôi. Nguyên nhân chủ yếu có thể xuất phát từ chính bản thân bạn do đặt cái tôi cá nhân quá cao nên khó tìm được tiếng nói chung với người khác.

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Tuổi Mùi

Tử vi báo tin, tiền tài danh lợi của tuổi Mùi gian nan vất vả, tuyệt đối đừng bỏ cuộc dù cho mọi thứ có rơi vào bế tắc, nên nhớ rằng ánh sáng đang ở cuối đường hầm bạn nhé. Tiền tài vật chất không tệ lắm, hãy cứ để mọi thứ ở đúng vị trí của nó và đừng nóng vội làm gì lúc này.

Dường như đã quá lâu rồi tuổi Mùi không yêu ai cả, thế nhưng mọi chuyện sẽ sớm thay đổi thôi bởi vì người thầm thương trộm nhớ bạn đang ở rất gần rồi.

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Tuổi Thân

Tuổi Thân lên như diều gặp gió khi có Chính Quan đến trợ vận. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình, không gian phát triển vô cùng rộng mở. Đặc biệt là những người đang chờ tin tức từ thi cử, xin việc thì sắp có tin vui lớn. Tiền bạc chỉ ở mức đủ tiêu vì hai hành Kim tương hòa nhưng vẫn ổn vì Thân là con giáp khôn ngoan biết giữ của. Thời gian tới có khá nhiều khoản cần đến tiền như du lịch, thăm hỏi người ốm, đám cưới nên nhớ tiết kiệm kẻo xoay không kịp.

Đón tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên nở rộ không ngừng nhờ Tam Hội. Hôm nay có thể bạn sẽ gặp lại bạn bè cũ lâu năm, người thân từ xa về thăm nhà, tâm trạng được cải thiện hơn, ngủ ngon giấc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm