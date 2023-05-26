LUÂN PHIÊN ĐÓN THẦN TÀI: 3 con giáp tích trữ vận may, rước lộc vào nhà, năng lượng giàu có vây quanh, bắt thang đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang từ nay đến hết tháng 5/2023

Tâm linh - Tử vi 26/05/2023 16:24

Đây là 3 con giáp nằm trong "danh sách đỏ" về sự nghiệp, có thể đạt được thành công và tăng thu nhập khiến túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Vận trình tài chính của Mão không được khả quan. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay. Tuổi Mão nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kỹ càng. Đặc biệt, trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn hãy đặt nghi vấn về tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bản thân trả giá đắt.

Vận trình tình cảm cũng không được tốt. Càng ngày, con giáp này càng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ của mình. Bản mệnh cảm thấy dường như chỉ luôn là một mình mình nỗ lực, còn đối phương đang khá lạnh nhạt và thờ ơ.

LUÂN PHIÊN ĐÓN THẦN TÀI: 3 con giáp tích trữ vận may, rước lộc vào nhà, năng lượng giàu có vây quanh, bắt thang đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang từ nay đến hết tháng 5/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp “xuôi chèo mát mái”. Nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ sớm tìm được nguồn hàng tốt, có nhiều khách hàng tới lui nườm nượp. 

Vận trình tình cảm kém sắc. Tác động của Ngũ hành bản mệnh sinh xuất khiến cho bạn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Chỉ vì một vài chuyện không vui mà bạn bày tỏ sự nóng giận vô cớ với người ấy. 

LUÂN PHIÊN ĐÓN THẦN TÀI: 3 con giáp tích trữ vận may, rước lộc vào nhà, năng lượng giàu có vây quanh, bắt thang đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang từ nay đến hết tháng 5/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tị giữ được tinh thần tích cực và lạc quan khi bắt tay vào công việc. Nhờ vậy, bạn cảm thấy việc gì cũng trở nên dễ dàng, trôi chảy hơn. Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể thực hiện ngay kế hoạch bước đầu của mình trong ngày hôm nay. Càng bắt đầu sớm, bạn càng dễ chiếm được lợi thế so với mọi người. Còn nếu chần chừ do dự, bạn dễ để lỡ thời cơ vào tay người khác.
 

Tiếc rằng Hỏa khắc Kim, quan hệ giữa bạn và người ấy lại có phần xa cách. Có thể công việc bận rộn khiến bạn quên đi mất việc quan tâm đến nửa kia. Trước khi quá muộn, hãy dành thời gian ở bên và trò chuyện với người ấy nhé.

LUÂN PHIÊN ĐÓN THẦN TÀI: 3 con giáp tích trữ vận may, rước lộc vào nhà, năng lượng giàu có vây quanh, bắt thang đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang từ nay đến hết tháng 5/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày cuối tháng 5/2023: 3 con giáp trở mình PHÁT TÀI rực rỡ, vận số lên hương, tình tiền đều đỏ rực, đón ánh nắng sự nghiệp vinh quang

Đúng 3 ngày cuối tháng 5/2023: 3 con giáp trở mình PHÁT TÀI rực rỡ, vận số lên hương, tình tiền đều đỏ rực, đón ánh nắng sự nghiệp vinh quang

Cuối tháng 5, 3 con giáp này sẽ có một số tiền dư dả trong tài khoản, cuộc sống giàu có mơ ước bấy lâu nay sắp trở thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả