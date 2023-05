LUÂN PHIÊN ĐÓN THẦN TÀI: 3 con giáp tích trữ vận may, rước lộc vào nhà, năng lượng giàu có vây quanh, bắt thang đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang từ nay đến hết tháng 5/2023

Vận trình tài chính của Mão không được khả quan. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay. Tuổi Mão nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kỹ càng. Đặc biệt, trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn hãy đặt nghi vấn về tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bản thân trả giá đắt.

Con đường sự nghiệp “xuôi chèo mát mái”. Nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ sớm tìm được nguồn hàng tốt, có nhiều khách hàng tới lui nườm nượp.

Vận trình tình cảm kém sắc. Tác động của Ngũ hành bản mệnh sinh xuất khiến cho bạn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Chỉ vì một vài chuyện không vui mà bạn bày tỏ sự nóng giận vô cớ với người ấy.

Tuổi Tỵ

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tị giữ được tinh thần tích cực và lạc quan khi bắt tay vào công việc. Nhờ vậy, bạn cảm thấy việc gì cũng trở nên dễ dàng, trôi chảy hơn. Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể thực hiện ngay kế hoạch bước đầu của mình trong ngày hôm nay. Càng bắt đầu sớm, bạn càng dễ chiếm được lợi thế so với mọi người. Còn nếu chần chừ do dự, bạn dễ để lỡ thời cơ vào tay người khác.



Tiếc rằng Hỏa khắc Kim, quan hệ giữa bạn và người ấy lại có phần xa cách. Có thể công việc bận rộn khiến bạn quên đi mất việc quan tâm đến nửa kia. Trước khi quá muộn, hãy dành thời gian ở bên và trò chuyện với người ấy nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm