PHẬT ĐỘ: 3 tuổi như cá gặp nước, tiền của ùa về giàu lên chóng mặt, có đà thăng tiến rất nhanh, tình cảm vượng phát trong cuối tháng 5/2023

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 12:18

Từ bây giờ là cơ hội tốt để những con giáp này trở nên mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đón nhận những tín hiệu đầy tích cực.

Tuổi Tý

Tuổi Tý bị Phá Thái Tuế tác động, vận trình ngày thứ 7 này được dự báo khó khăn trắc trở đủ vấn đề. Bản mệnh có nguy cơ bị chơi xấu, sự nghiệp bị gây khó dễ. Bạn không nên quá tin tưởng vào người khác, vẫn nên có sự tự chủ, nắm giữ mấu chốt vấn đề để không quá mức bị động. Có nhiều hạng mục công việc vốn đã được lên kế hoạch từ trước nhưng tới khi thực hiện lại bị cản trở đủ kiểu, kẻ tiểu nhân nhất định không để bạn dễ dàng đạt được mục đích. Do đó, con giáp này có thể sẽ tốn một khoảng thời gian để xác định vấn đề và tìm cách đối phó, kết quá khó được như ý muốn.

 

Bù lại nhờ ngũ hành tương sinh nên nhân duyên trong ngày rất hòa hợp, người độc thân có thể gặp được nhiều đối tượng tốt. Không chỉ nhân duyên với người khác giới tốt mà các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa, nếu biết tận dụng để làm quen được nhiều người bạn tốt, tuổi Tý có thể được giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn.

PHẬT ĐỘ: 3 tuổi như cá gặp nước, tiền của ùa về giàu lên chóng mặt, có đà thăng tiến rất nhanh, tình cảm vượng phát trong cuối tháng 5/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu tạm được, lo lắng thái quá khiến bản mệnh luôn bị áp lực mà hiệu quả công việc cũng chẳng được cải thiện là mấy. Vận trình tài lộc của tuổi Sửu biến động liên hồi, có vẻ như bạn đang bị lạc đường, mọi thứ khá mơ hồ và không thực sự chắc chắn điều gì.

Tuổi Sửu độc thân bước vào cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu thì đã vội vàng hối hận với sự lựa chọn của bản thân mình.

PHẬT ĐỘ: 3 tuổi như cá gặp nước, tiền của ùa về giàu lên chóng mặt, có đà thăng tiến rất nhanh, tình cảm vượng phát trong cuối tháng 5/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của Dần không tốt vì Kiếp Tài lâm vận, tay chân cấp dưới đểu cáng, chia bè kết phái, đi làm dễ bị nói xấu sau lưng vì bản mệnh khá nóng tính, bộp chộp. Gần đây tâm trạng không tốt nên kiểu gì cũng làm phật lòng vài người ở chỗ làm. Nên cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân, tiền nong kẻo mất trộm, rơi đồ. Tiền bạn cho người ta vay nợ cũng khó mà đòi lại được, cảm giác bực bội khó chịu không có cách nào giải quyết.

Mặt tình cảm của tuổi Dần chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Kim nên khá mệt mỏi. Gia đình có lục đục ngầm mà những bạn đang xa nhà không hề hay biết. Đây là lúc bạn nên tìm đến bạn thân để xin lời khuyên cho những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống. 

PHẬT ĐỘ: 3 tuổi như cá gặp nước, tiền của ùa về giàu lên chóng mặt, có đà thăng tiến rất nhanh, tình cảm vượng phát trong cuối tháng 5/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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