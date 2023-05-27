Điểm mặt 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 6/2023: Nguy cơ mất việc, nhiều thị phi vây quanh, dễ hao tài tốn của, trắng tay chẳng hay

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 11:24

Tử vi con giáp cho biết, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 6 vì có thể bị mất trắng tiền bạc, nhiều người muốn hãm hại xung quanh đấy.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hiền lành, tốt bụng. Điều này cũng có thể gây ra rắc rối cho bản mệnh. Con giáp này có thể bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt.

Tuổi Thìn cũng dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

Tử vi dự báo rằng trong tháng 6, tuổi Thìn không có cát tinh hỗ trợ, dễ gặp tình huống khó khăn, kiệt quệ về tinh thần và thể chất. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể gặp rắc rối về tiền bạc. Đây là thời điểm tuổi Thìn nên bình tĩnh, lắng nghe lời khuyên của người khác để giảm bớt tổn thất về mọi mặt.

Điểm mặt 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 6/2023: Nguy cơ mất việc, nhiều thị phi vây quanh, dễ hao tài tốn của, trắng tay chẳng hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong tháng 6 cho biết, những người tuổi Dậu bước sang nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Dậu luôn cố gắng hết mình nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu như bạn nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ giảm đi ít nhiều rủi ro.

Đặc biệt, trong thời điểm này do tai ương tìm tới nên người tuổi Dậu hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo thị phi bủa vây, bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ mất việc, giảm lương thậm chí là giáng chức. Bạn đau đầu và muốn nghỉ việc, nhưng công việc này cũng không hề dễ kiếm, nếu nghỉ việc thì thu nhập của gia đình cũng sẽ bấp bênh.

Trong đường tình duyên nếu như đã kết hôn thì nên thận trọng kẻo hôn nhân cũng là vấn đề đáng nói. Đặc biệt, nếu như vợ chồng mâu thuẫn, xung đột thường xuyên với người thân khiến bạn mệt đầu. Về phương diện sức khỏe khi bạn đi ra ngoài tránh đi lại xe cộ đường dài, tránh vào chỗ tối, tránh ở trong bóng đêm lâu và cũng không nên đi đêm đi hôm kẻo gây tai nạn, hại mình. Phải sống tích cực, suy nghĩ thấu đáo thì mọi việc mới êm xuôi.

Điểm mặt 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 6/2023: Nguy cơ mất việc, nhiều thị phi vây quanh, dễ hao tài tốn của, trắng tay chẳng hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong tháng 6, người tuổi Tỵ nên thận trọng nếu như có ý định làm ăn kinh doanh lớn. Bởi đây không phải khoảng thời gian tốt để bạn làm điều đó, do có Hung tinh đeo bám nên người tuổi Tỵ trong thời điểm này dễ bị quấy quả, tiểu nhân hãm hại khiến cho công việc không trôi chảy.

Ngoài ra, trong vấn đề tình duyên người tuổi Tỵ nên tránh những xung đột với nửa kia của mình. Bởi trong lúc nóng giận chúng ta có thể nói ra những điều làm tổn thương đối phương, và khiến cho tình cảm đôi bên bị rạn nứt, tạo điều kiện tốt cho kẻ thứ ba chen chân vào.

Điểm mặt 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 6/2023: Nguy cơ mất việc, nhiều thị phi vây quanh, dễ hao tài tốn của, trắng tay chẳng hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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