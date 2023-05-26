THẦN TÀI MỞ SỔ VÀNG: 3 con giáp phủi sạch vận xui, thoát khỏi kiếp nghèo, tả tài hữu lộc, vận thắm hơn son, gia tài khang trang, có đà thăng tiến rất nhanh từ nay đến hết tháng 5/2023

Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa hơn. Bản mệnh không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất. Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là việc làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Tiếc là vận trình tình cảm có phần sa sút. Cả bản mệnh và nửa kia đều có quan điểm trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ Hung, Cát đan xen. Người tuổi này khó hoàn thành nhiệm vụ được giao do cấp trên yêu cầu quá cao, đồng thời còn không tìm được sự đồng thuận với đối tác.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Chính sự tinh tế của bạn mà giúp cho mối quan hệ tình cảm này tìm thấy được tiếng nói chung. Người độc thân được bạn bè mai mối cho người hẹn hò phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Ngọ dễ gặp phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn nên hành xử bình tĩnh, thận trọng, đừng nói những lời quá khích khiến đối phương mất mặt. Với người làm lãnh đạo, con giáp này cũng không nên chuyên quyền, độc đoán, bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Có những lúc cấp dưới sẽ có cái nhìn đa chiều và sát với thực tế hơn bạn đấy. Hãy thử lắng nghe xem sao.



Hỏa khắc Kim, hãy cẩn trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Dù đôi bên có điều gì không vừa lòng nhau thì cũng đừng để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu, khiến bầu không khí gia đình trở nên nặng nề.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm