Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Mặc dù là người hướng thiện nhưng tuổi Mão lại thích lo chuyện bao đồng. Đôi khi, con giáp này tham gia vào những chuyện không phải của mình và tự chuốc lấy tai hoạ cho bản thân. Tuổi Mão là con giáp thông minh, nhanh nhạy và thân thiện nên đi đến đâu cũng được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Tuy nhiên, con giáp này tiêu tiền không có kế hoạch, thậm chí có nhiều người còn rất hoang phí nên chưa hết hàng đã cạn sạch tiền trong ví, đồng lương không đủ để trang trải các khoản sinh hoạt trong cuộc sống.

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (29/8/2023), vận trình của người tuổi Mão sẽ một bước lên tiên nhờ được Thần Tài chiếu mệnh. Cũng nhờ vậy mà con giáp này đụng đâu trúng đó, ngồi không cũng của nả đầy nhà, tiêu hoài không hết. Thời gian trước, nhờ thường xuyên gúp đỡ mọi người mà người tuổi Mão có thể được họ trả ơn hậu hĩnh. Tuy nhiên, tuổi Mão nên biết rằng trong cuộc sống, không phải ai cũng là người tốt, họ cần cẩn thận để tránh bị kẻ xấu lợi dụng và quấy phá.

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tài lộc ổn định.

Công việc: Tuổi Ngọ bạn sẽ thể hiện khả năng tự chủ và quyết đoán trong công việc, cẩn trọng tránh sự mâu thuẫn có thể nảy sinh.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm sẽ đối mặt với thử thách, biết lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời để giữ cho mối quan hệ cân bằng.

Tài lộc: Hôm nay, tài lộc khá ổn định. Tuy nhiên, cần tránh đầu tư vào những dự án rủi ro và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia tài chính.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, nhưng hãy tránh căng thẳng quá mức, tập trung vào việc duy trì thể lực và tinh thần lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Một mình bản mệnh bạn có thể làm được nhiều việc, nhưng đôi khi làm việc nhóm còn quan trọng hơn.

Tình duyên: Bản mệnh bạn dễ quen người khác giới do được người lớn tuổi quan tâm giới thiệu nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe trong ngày có thể sẽ không được như mong đợi.

Tài chính: Tài lộc hanh thông, có dự án hợp tác để tăng thu nhập.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.