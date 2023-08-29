Tử vi 12 con giáp mới nhất hôm nay, thứ Ba (29/8/2023): Sửu nhiều cơ hội thăng tiến, Dần bất an lo lắng, Ngọ nhiều cảm xúc mới lạ

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có nhiều cơ hội thăng tiến.

Công việc: Hôm nay người tuổi Sửu đem đến cơ hội thăng tiến trong công việc, bạn mở rộng hợp tác và giao tiếp là chìa khóa để đạt được sự thành công.

Tài lộc: Người tuổi Sửu nên kiểm soát chi tiêu một cách cẩn thận, đầu tư vào kiến thức và kỹ năng mới có thể mang lại lợi ích lớn trong tương lai.

Sức khỏe: Tận dụng thời gian thư giãn và nghỉ ngơi đủ để tránh căng thẳng, duy trì cân bằng tinh thần và thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Người tuổi Dần có những trở ngại trong việc lập kế hoạch, đặc biệt là với những người làm cấp trên.

Tình duyên: Vợ chồng con giáp này sẽ thường xuyên xảy ra nhiều tranh chấp, phần lớn nguyên nhân là do khách quan.

Sức khỏe: Hôm nay bản mệnh bạn cảm thấy hơi căng thẳng vì công việc.

Tài chính: Tài lộc trong ngày khá tốt tuy số vốn trong tay rất ít.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với bản tính trời sinh ưa thích sự tự do, hầu hết người tuổi Ngọ sẽ phát huy được hết khả năng của mình khi được làm việc độc lập. Với nhiệt huyết luôn sôi sục, họ có thể nỗ lực ngày đêm cho một dự án hay kế hoạch nào đó, và đạt được thành tựu xuất sắc.

Trong năm 2023, tuổi Ngọ là con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất nên đường công danh không những suôn sẻ mà còn rực rỡ hơn hẳn các con giáp khác. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ có thể trở nên vô cùng giàu có, là mơ ước của nhiều người.

Hôm nay, người tuổi Ngọ hầu như làm gì cũng thành công, sức khỏe dồi dào, gia đình hòa hợp, hạnh phúc, có thể nói là vạn sự viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.