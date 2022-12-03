Đúng 12h ngày 3/12/2022: Tổ Tiên phù trợ, Phật Bà khai thông, 3 con giáp nhận lộc liên hoàn, làm ăn vượng phát, phú quý ầm ầm vào nhà, may mắn không sao kể hết

Tử vi cho biết vào 12h trưa ngày 3/12, những con giáp sau sẽ đón nhận nhiều niềm vui và may mắn hơn rất nhiều so với đầu tuần.
- Bồ Tát cho lộc, Thần Tài độ mệnh giữa tháng 12 vận đỏ như son, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hạnh phúc thăng hoa, tiền tài vượng quý, giàu có ngút ngàn
- Từ 22h ngày 2/12/2022, lộc về rộn ràng: 3 con giáp trúng số độc đắc, THẦN TÀI điểm tên phát thưởng, may mắn bùng cháy, tiền tỷ trong tay, vượng vận phú quý
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình.
Vào 12h trưa ngày 3/12 có thể gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, có thể làm cho sự nghiệp phát đạt, cũng có thể nhận được nguồn tài lộc dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ, hãy chăm lo tốt nhé!
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, điềm đạm, khá được lòng người. Họ không lạc lối trên con đường phát triển, luôn rất khiêm tốn, trốn tránh phiền phức, tránh xa ảnh hưởng của kẻ xấu.
Vào 12h trưa ngày 3/12 là một khoảng thời gian tốt đối với con giáp tuổi Mùi. Kể từ đầu tháng này, tiến độ phát triển của họ nhanh hơn. Vì tâm lý tương đối bình thản, yên ổn nên họ làm việc hiệu quả, tránh xa khó khăn, rắc rối.
Những người này sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong thời gian này. Từ một người "thấp cổ bé họng" ở công ty. họ phát huy được hết tài năng của mình, thành công nổi trội và ngày càng chứng tỏ "tầm vóc" không nhỏ của mình trong công việc.
Tuổi Hợi
Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những bước tiến khả quan trong thời điểm này. Vì bản mệnh là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc hoặc được giao cho phụ trách những nhiệm vụ trọng đại.
Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy tìm thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao.
Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu.
Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.