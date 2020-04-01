Tuổi Mậu Ngọ làm nhà năm 2021 có tốt không?

Truyền thống xem tuổi làm nhà ở Việt Nam vẫn diễn ra từ bao nhiêu đời nay. Việc làm nhà là điều rất trọng đại trong cuộc đời mỗi người, vì vậy cần phải cẩn thận không nên chủ quản. Tuổi Mậu Ngọ làm nhà năm 2021 có thuận lợi không? Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người vì năm 2021 đã đến khá gần rồi. Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết này.

Khi xem tuổi làm nhà, gia chủ cần tránh không phạm vào 3 điểm sau: Tam tai, Kim lâu và Hoàng ốc. Mục đích cho việc chọn khoảng thời gian đẹp là giúp cho việc xây dựng được thuận lợi, cuộc sống ở nhà mới thật thịnh vượng và ôn hoà. Vậy nên bạn hãy xem tuổi Mậu Ngọ năm 1978 có thể xây nhà vào năm Tân Sửu 2021 hay không?

Năm Mậu Ngọc sinh từ ngày 7/2/1978 đến ngày 21/7/1979. Gia chủ Mậu Ngọ năm 2021 là 44 tuổi. Gia chủ mệnh Thiên Thượng Hỏa (nghĩa là: lửa lên trời).

Năm tuổi Mậu Ngọ 1978 - Ảnh minh họa: Internet

Hạn Tam tai

Đối với tuổi Mậu Ngọ 1978, những năm tam tai cần tránh là: Năm Dậu, Năm Thân và Năm Tuất. Như vậy, năm 2021 Tân Sửu không phạm vào năm Tam tai.

Tam tai được hiểu theo ngôn ngữ phong thuỷ là hoạ trong vòng ba năm liên tiếp, nghĩa là 3 năm đó sẽ xuất hiện những sự xung khắc. Bạn không cần đào sâu nguyên nhân mà chỉ coi đó là một kinh nghiệm nghìn đời được người xưa truyền lại.

Người ta hay nói “có kiêng có lành” chính là như vậy. Năm Tam tai mà làm nhà thì có thể gặp nhiều điều không may mắn hoặc hoạ bất ngờ ập tới.

Có thể hoá giải tam tai không? Nhiều người thấy năm nay là năm hạn của mình, hay của chồng của con mình,… nên hay tới những nhà, tìm thầy cúng dân sao giải hạn với nhiều chi phí tốn kém liệu có hiệu quả không?

Nhiều chuyên gia đã phân tích: Việc này làm chỉ mang lại hiệu quả cho tâm hồn và tư duy, mọi người nghĩ mình giải hạn rồi thì sẽ không suy nghĩ nữa. Còn theo lý giải của tâm linh, điều gì cũng có quy luật của nó, có khó khăn thử thách mới đạt được thành công, trải qua kiếp nạn mới tu được chín quả. Chính vì vậy, tích tâm tích đức, làm điều lành sẽ giúp bạn vượt quá kiếp nạn, chuyện lành ở bên.

Tuổi Mậu Ngọ xây nhà năm 2021 không phạm vào Tam tai nên bạn có thể cân nhắc.

Hạn Tam tai ai cũng phải gặp trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Kim lâu

Theo cách tính của Kim lâu, gia chủ tuổi Mậu Ngọ tiến hành xây nhà vào năm 2021 sẽ phạm vào Kim lâu 8 (Kim lâu lục súc).

Từ xưa đến nay vẫn truyền tai nhau, “lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Điều này đã trở thành tục lệ và ăn sâu vào đời sống của mỗi một người dân Việt Nam. Tính tuổi mụ và tuổi Kim lâu là 1, 3, 6, 8 có mấy dạng sau đây:

Kim lâu 1 (kim lâu thân): Nếu tuổi này làm nhà sẽ khiến người thân bị hại (đau ốm bệnh tật, tai nạn,… có thể quyên sinh) nên đây là tuổi đại kỵ làm nhà.

Kim lâu 3 (kim lâu thê): Có thể mang tai họa đến cho vợ.

Kim lâu 6 (kim lâu tử): Có thể mang hại tới cho con cái.

Kim lâu 8 (kim lâu lục súc): Có thể hại cho vật nuôi và làm ăn thất bát.

Nhìn chung, do đã phạm Kim lâu nên tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà năm 2021 không được.

Nhà đẹp cũng cần phải xem tuổi cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Hoàng ốc

Theo cách tính của Hoàng ốc, gia chủ tuổi Mậu Ngọ mà tiến hành xây nhà vào năm Tân Sửu 2021 sẽ không phạm vào Hoàng ốc (nhì nghi).

Hoàng ốc được giải thích là ngôi nhà hoang – Nơi trú ngụ của nhiều ma quy, chính vì thế nên tránh làm nhà vào năm này.

Vòng tính tuổi Hoàng ốc được chia làm 6 cung: nhất Cát, nhị Nghi, tam Đại sát, tứ Tấn tài, ngũ Thọ tử và lục Hoàng ốc. Cách tính là tính tuổi của Hoàng ốc theo: Nhất Cát bắt đầu từ 10 tuổi, nhị Nghi là tuổi 20 trở lên, tam Đại sát với người trên 30 tuổi, tứ Tấn tài bắt đầu với tuổi 40, ngũ Thọ tử sẽ là từ 50 tuổi, bắt đầu tại lục Hoàng ốc ở tuổi 60, tuổi 70 sẽ quay lại với vòng luân hoàn từ nhất Cát (giống như 10 tuổi).

Xem tuổi làm nhà cần xem đủ Tam tai - Kim lâu - Hoàng ốc - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào đó để nhận thấy, tuổi gia chủ ở vào các cung: nhất Cát, nhị Nghi, tứ Tấn Tài mà làm nhà thì thuận tốt. Nếu như bạn phạm phải những cung sau: lục Hoàng ốc, ngũ Thọ tử bạn sẽ cần phải kiêng tránh.

Tuổi Mậu Ngọ không nên làm nhà năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trong bài viết này, tuổi Mậu Ngọ làm nhà năm 2021 là không được vì đã phạm phải kim lâu 8. Nếu làm nhà có thể gây hại cho vật nuôi và làm ăn thất bát vì vậy gia chủ cần cân nhắc kỹ càng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.