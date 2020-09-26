Tuổi Mậu Ngọ hợp cây gì để đẩy lùi vận hạn vận may gõ cửa?

Vì thế, bạn không nên tùy tiện chọn một loại cây nào đó để đặt trong nhà. Nếu gia chủ sinh năm 1978 thì nên tìm hiểu kỹ tuổi Mậu Ngọ hợp cây gì? Như vậy, bạn sẽ biết được loại cây phù hợp mang đến may mắn vượng khí, tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Hiện nay, cây phong thủy không chỉ dùng để bày biện, trang trí, thanh lọc không khí mà còn giúp hóa giải những điều không may trong cuộc sống. Mang lại ý nghĩa tốt lành cho gia chủ. Tuy nhiên, mỗi người có tuổi và vận mệnh khác nhau. Muốn cân bằng năng lượng âm dương và làm sinh động hơn cho không gian tổ ấm, bạn cần chọn cho mình một loại cây hợp tuổi.

Vì lẽ đó, những người sinh năm 1978 mang mệnh Thiên Thượng Hỏa luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Hơn thế nữa còn có đầu óc tổ chức và sự khôi hài. Trong tính cách, họ là người thẳng thắn, quyết đoán, đôi khi cũng bốc đồng, có chút ganh tỵ. Dựa trên mối quan hệ tương sinh, tương hỗ trong ngũ hành, những người tuổi Mậu Ngọ 1978 có tính cách như vậy sẽ hợp với màu xanh lá cây đại diện cho ngũ hành Mộc và màu tím, cam, đỏ, hồng đại diện cho ngũ hành Hỏa.

Những người sinh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979 sẽ thuộc tuổi Mậu Ngọ. Tướng tinh con heo là con dòng Xích Đế, cô quạnh. Mạng Thiên thượng Hỏa (Lửa lên trời). Lửa tượng trưng cho sức nóng, ánh sáng và sự ấm áp. Bên cạnh đó nó cũng có sức mạnh hủy diệt rất lớn. Đặc biệt là “Lửa trên trời” có sức mạnh vô biên, đem lại sự sống cho vạn vật trên nhân gian.

Những màu sắc này có khả năng thu hút năng lượng tích cực, kích tài lộc. Các loại cây mang những màu sắc này sẽ mang đến may mắn, an lành cho tuổi Mậu Ngọ. Là liều thuốc bổ cho tinh thần, vui vẻ, yên tâm mà vui sống.

Vì vậy, để trang trí trên bàn làm việc hoặc tô điểm thêm cho không gian sống thì người tuổi Mậu Ngọ nên trồng những cây: Cây Phú Quý, Cây Đuôi Công Tím, Cây Hồng Môn…

Cây Phú Quý

Cây Phú Quý rất hợp với người mang mệnh Hỏa tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Theo các chuyên gia phong thủy, Cây Phú Quý đáp ứng đầy đủ điều kiện lá cây màu xanh thẫm đại diện cho hành Mộc, còn viền bọc quanh lá màu đỏ, thân cây màu hồng đại diện cho hành Hỏa.

Cây Phú Quý hợp với người mạng Hỏa như tuổi Mậu Ngọ

Vì thế, tuổi Mậu Ngọ mà trồng cây Phú Quý sẽ giúp làm giảm bớt căng thẳng, kiềm lại tính khí bốc đồng. Đồng thời làm gia tăng thêm vận khí tốt, tài lộc hanh thông. Sự nghiệp mở rộng, được cấp trên coi trọng, nhanh chóng tiến bước đến vị trí cao hơn.

Loại cây này cũng là lựa chọn tuyệt vời để làm quà tặng rất phù hợp nhân dịp khai trương, tân gia, lễ tết. Đặc biệt với người mệnh Hỏa và Thổ. Có nghĩa là cầu chúc những điều tốt đẹp, mang đến cuộc sống thịnh vượng, phát tài cho người nhận. Vì vậy, trong những dịp quan trọng ấy, bạn hãy tặng loại cây này cho gia chủ nhé, mang đến sự may mắn, bình yên, thuận lợi, sức khỏe bền lâu, ý chí không ngừng vươn lên và công thành danh toại.

Cây Đuôi Công Tím

Cây Đuôi Công Tím có khả năng thanh lọc không khí rất tốt. Có thể loại bỏ các chất có hại với sức khỏe con người. Làm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, những bệnh liên quan đến tim và não. Vì vậy, trồng cây Đuôi Công Tím trong nhà được xem là biện pháp tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn.

Loại cây này cũng rất được ưa chuộng để trang trí trên bàn làm việc cho người mang mệnh Hỏa. Bởi chúng có vẻ đẹp sặc sỡ, tươi mới, mang đến năng lượng tích cực cho người sở hữu. Hơn thế nữa, màu sắc nổi bật của cây giúp con người thư giãn rất tốt, nhất là sau những giờ làm việc căng thẳng. Tinh thần sẽ luôn vui vẻ, đem lại hiệu quả công việc cao hơn.

Cây Đuôi Công Tím mang đến tài lộc cho người tuổi Mậu Ngọ

Phần lá cây chính là điểm nhấn, dễ thu hút ánh nhìn của người đối diện. Phiến lá màu tím thẫm, hình tròn, thon dần về phía đầu lá. Càng ngắm bạn sẽ thấy những chiếc lá của cây giống những vòng sáng trên đuôi công. Cây Đuôi Công Tím cũng là loài cây mang biểu tượng cho sự thịnh vượng, hạnh phúc tròn đầy và viên mãn.

Loài cây này cũng mang ý nghĩa biểu trưng giúp bạn cân bằng cuộc sống và phát triển các mối quan hệ xung quanh. Đặc biệt quan hệ ruột thịt ngày càng trở nên khăng khít, bạn bè đồng nghiệp hợp tác vui vẻ, mang đến mọi việc lưỡng toàn. Bởi màu tím đỏ của cây giúp bạn bùng cháy, năng nổ hơn, tạo ra nhiều thành công.

Cây Hồng Môn

Tuổi Mậu Ngọ hợp cây cảnh gì? Một trong số đó là cây Hồng Môn. Đây không chỉ là cây phong thủy tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng mà còn cho cả nam mạng. Nó tượng trưng cho tình yêu, lòng hiếu khách. Vì vậy, thường được đặt tại bàn, phòng khách, quầy lễ tân, trang trí quán cà phê, các góc nhỏ trong nhà, mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Cây Hồng Môn mang đến sự vượng khí cho người tuổi Mậu Ngọ

Lá của cây Hồng Môn lớn, dạng bầu dục, đầu thuôn nhọn còn phần gốc hình tim, có màu xanh bóng, gân nhạt nổi bật lên trên. Hoa có màu đỏ tươi, hình bầu dục đầu nhọn, gốc tim, nổi rõ gân xanh, rất cuốn hút người nhìn. Màu hoa đỏ đem lại sự nồng nàn, ấm áp, màu xanh của lá là màu hy vọng của sự sáng tạo, quyết đoán. Đồng thời khuyến khích tin vào niềm tin thành công. Hơn thế nữa, Hồng Môn còn là biểu tượng của sự bền bỉ và sức mạnh bên trong cuộc sống. Vì vậy, cây này rất hợp với những người tuổi Mậu Ngọ mang mệnh hỏa.

Ngoài những cây trên, tuổi Mậu Ngọ cũng hợp với những loại cây khác như cây kim tiền, cây phát tài, mau, trúc, cúc, tùng, lộc vừng, tre, đào, sen… Tùy thuộc vào khí hậu nơi mình ở mà bạn chọn một loại cây thích hợp để trồng.

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Cách đặt cây phong thủy cho tuổi Mậu Ngọ

Sau khi chọn được loại cây mình thích và hợp với tuổi thì bạn cần lưu ý thêm về hướng và vị trí đặt cây. Hướng và vị trí đặt phải phù hợp với phong thủy thì mới mang lại may mắn cho gia chủ.

Theo đó, tất cả những gì xung quanh không gian sống của chúng ta đều tác động đến phong thủy. Ảnh hưởng nhiều nhất trong nhà là cây cối. Bởi chúng mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực, sạch sẽ cho không gian sống của gia đình. Vì thế, việc đặt cây hợp với tuổi cần phải chú ý đặt đúng vị trí để kích hoạt tối đa năng lượng. Với tuổi Mậu Ngọ vị trí tốt nhất để đặt cây cảnh phong thủy là văn phòng làm việc. Bởi đây là địa điểm giúp gia chủ có thể phát tài, may mắn đồng thời xua đuổi vận đen…

Người tuổi Mậu Ngọ nên đặt cây phong thủy trên bàn làm việc

Tuyệt đối không được đặt phòng ngủ. Bởi vào ban đêm cây cảnh giải phóng carbon dioxide, trong khi đó con người cần oxy để thở. Vì vậy, nếu đặt cây phong thủy ở đây sẽ không may mắn mà còn rất nguy hiểm, thậm chí có thể tước đi tính mạng của gia chủ.

Hướng để đặt cây phong thủy hợp tuổi với người Mậu Ngọ là hướng Đông và Đông Nam. Đây là hướng đón ánh sáng mang lại tài lộc. Cũng như sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái. Sự nghiệp của các thành viên trong gia đình đều thăng tiến và luôn giữ được hòa khí trong gia đình…

Qua đây có thể thấy được, việc chọn được cây phong thủy hợp với tuổi rất quan trọng. Vì vậy, việc tìm hiểu tuổi Mậu Ngọ hợp cây gì không nên xem nhẹ. Nếu muốn mọi điều tốt lành đến với bản thân mình thì đừng bỏ qua yếu tố phong thủy này nhé!