Tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022): 3 con giáp vận may "tàu lượn" đầu tuần có chút khó khăn, giữa tuần bắt đầu may mắn, cuối tuần thăng hoa

3 con giáp này, tuần mới sẽ là giai đoạn biến động, nhưng sau cùng vẫn ổn định mỹ mãn.

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), cuộc sống tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, vận may tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Đầu tuần sự khởi sắc chưa rõ ràng, nhưng từ giữa tuần trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn. Cuối tuần, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Sửu thăng hoa và có khả năng kiếm được khối tài sản đáng mong đợi.

Tử vi học có nói, tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), cuộc sống tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, những năm trước, mặc dù tuổi Hợi đã phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có người đành chấp nhận mất mát nhưng tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), mọi thứ sẽ thay đổi tích cực. Cụ thể, tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện, công việc bất ngờ trơn tru suôn sẻ, mọi kế hoạch dự định đều được giải quyết ổn thỏa. Đầu tuần tuy chưa có may mắn đáng kể nhưng từ giữa tuần trở đi thì vận may khởi sắc, công việc cũng suôn sẻ bất ngờ. Cuối tuần, tuổi Hợi có khả năng mua nhà mới hoặc ít nhất là đổi đời theo một cách nào đó.

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống tuổi Thân có chuyển biến tích cực, mọi khó khăn đều được giải quyết, nhưng đến tầm khoảng giữa tuần, cụ thể là bước vào tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022) công việc lại vô cùng suôn sẻ kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Từ thời gian này trở đi, tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội tốt trước mắt, chỉ cần vững tâm thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhìn chung vào tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), những người tuổi Thân sẽ dễ dàng kiếm tiền, dễ dàng xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, có người còn mua được nhà, mua được xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-moi-tu-ngay-07-13-11-2022-3-con-giap-van-may-tau-luon-dau-tuan-co-chut-kho-khan-giua-tuan-bat-dau-may-man-cuoi-tuan-thang-hoa-521522.html