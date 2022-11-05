Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc kéo đến, cả tuần vui vẻ hạnh phúc

Theo tử vi tuần mới cho thấy 3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc ào ào kéo đến, cuối năm thêm sung túc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có sự mạnh mẽ, can đảm và tự chủ. Khi đối mặt với khó khăn, thử thách và cơ hội, họ đều giữ được sự bình tĩnh để suy tính kỹ càng. Trong tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022) sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tuổi Dần. Những việc liên quan đến tiền bạc, tài chính của tuổi Dần đều hứa hẹn có nhiều điểm sáng, diễn ra suôn sẻ hơn giai đoạn trước đó. Những khó khăn sẽ được giải quyết êm đẹp.

Trong tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022) sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường chăm chỉ, thật thà và luôn nhường nhịn người khác. Họ có trái tim nhân hậu nên được nhiều người yêu quý. Tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), Sửu sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nhưng đổi lại thành quả nhận về rất xứng đáng. Vận quý nhân của con giáp này tăng lên, đi đâu, làm gì cũng thuận lợi hơn, có người đưa đường chỉ lối. Vận trình của người tuổi Sửu càng về sau càng hanh thông, nhờ đó mà cuộc sống ngày một thăng tiến và có chỗ đứng trong xã hội.

Tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), Sửu sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nhưng đổi lại thành quả nhận về rất xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tinh thần sáng suốt, làm gì cũng cẩn thận, không bao giờ bỏ qua điều gì dù là tiểu tiết. Họ khéo léo và có sự nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Tử vi nói rằng con giáp này sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời. Trong tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), vận trình của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều hứa hẹn tích cực. Tài lộc rủng rỉnh, con giáp này có thể thành công trong nhiều lĩnh vực. Khi gặp khó khăn, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tuan-moi-tu-ngay-07-13-11-2022-3-con-giap-vuong-van-quy-nhan-tai-loc-keo-den-ca-tuan-vui-ve-hanh-phuc-521516.html