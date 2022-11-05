Bước qua tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón quý nhân và thần tài, từ giờ đến cuối năm không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 11:21

Sự may mắn mà 3 con giáp sau có được sẽ có khả năng giúp họ đổi đời, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thăng hoa bất ngờ trong tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022).

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường dũng cảm và gan dạ và nhận thức rõ được những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Ở tuổi trưởng thành, tuổi Thìn phải chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn tất cả đều cố gắng vượt qua.

Cuối cùng họ sẽ nhận được trái ngọt sau những cố gắng vượt bậc của mình. Tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), mỗi khi bắt tay vào việc gì, tuổi Thìn đều suy nghĩ rất kỹ và luôn tìm ra hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Đó là lý do vì sao, tuổi này không bao giờ chịu khổ.

Với người tuổi Thìn, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì họ cũng có thể vượt qua vì được thượng đế chiếu cố. Những khó khăn trước đó chỉ như “gia vị” đầu đời giúp họ có thêm bản lĩnh làm chủ cuộc sống này.

Bước qua tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón quý nhân và thần tài, từ giờ đến cuối năm không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), mỗi khi bắt tay vào việc gì, tuổi Thìn đều suy nghĩ rất kỹ và luôn tìm ra hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

nhưng vì quá hăng say nên đôi khi bất cẩn khiến công việc không suôn sẻ.

Tuổi Dậu là người có khả năng làm chủ cuộc sống, họ luôn bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội đến với mình, một khi xác định được mục tiêu thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Tuổi Dậu cũng tham vọng có được cuộc sống mà nhiều người mơ ước, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng, và không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc.

Tử vi học có nói, tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), tài vận của tuổi Dậu sẽ hồi sinh, không những thu được những khoản tiền tưởng chừng đã mất mà còn có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn.

Bước qua tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022) tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, cơ hội mới trong công việc và cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp, tuổi Ngọ là những người thích có cuộc sống tự do, không ràng buộc mà muốn làm những điều mình yêu thích.

Nhiều người cho rằng tuổi Ngọ sống vô lo vô nghĩ, nhưng trên thực tế nội tâm của họ khá phức tạp và sâu sắc. Tận sâu trong lòng tuổi Ngọ luôn khao khát môt cuộc sống đầy đủ, sung túc, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng, đối mặt với nhiều thử thách để đạt được điều mình mong muốn.

Thời gian vừa rồi, tuổi Ngọ đã bỏ ra nhiều công sức để gầy dựng ước mơ của mình. Tuy rằng chưa gặt hái được thành quả như mong đợi nhưng họ hài lòng vì mình đã dám nghĩ dám làm.

Tử vi học có nói, tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), tuổi Ngọ là một trong những con giáp được thượng đế chiếu cố và ban cho nhiều phước lành.

Những việc khác không nói nhưng về con đường tài vận thì chắc chắn sẽ thăng hoa bất ngờ. Nếu như không trở thành đại gia trong một đêm thì ít nhất tài khoản cũng đầy số.

Bước qua tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), tuổi Ngọ chẳng cần suy nghĩ nhiều, mọi cơ hội tốt đang ở trước mắt, chỉ cần đi đến thì sẽ bắt được. Dự kiến năm 2022 sẽ là năm đầy rực rỡ và viên mãn với họ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp sướng nhất thiên hạ, tài lộc chạm đỉnh của chóp, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo trong 3 ngày tới (5,6,7/11/2022)

3 con giáp sướng nhất thiên hạ, tài lộc chạm đỉnh của chóp, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo trong 3 ngày tới (5,6,7/11/2022)

Tử vi 3 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sướng hết phần thiên hạ, tài lộc dữ dội, vận trình sắp tới hưởng đủ mọi vinh quang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 41 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy