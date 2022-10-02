Tuần mới rực rỡ (3/10 - 9/10), gian nan thử sức, 3 con giáp nỗ lực hết mình vươn tới thành công, vận trình bao phủ hoàng kim, trở thành đại gia nghìn tỷ

Tử vi dự báo tuần mới sẽ là thời gian hạnh phúc ngập tràn và thăng hoa về mặt cảm xúc đối với những con giáp này.

Tuổi Sửu Thời gian trước đây, tuổi Sửu trải qua không ít khó khăn. Thật may mắn vì con giáp này không phải gánh quá nhiều tổn thất về tài chính. Tử vi dự báo rằng, trong thời gian tuần mới, tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên tài khí ngày càng hưng vượng. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào những việc nằm trong kế hoạch của mình, việc kiếm tiền sẽ ngày một thuận lợi, làm đâu thắng đó.

Trong thời gian tuần mới, tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên tài khí ngày càng hưng vượng. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tuần mới tuổi Mão được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ phía trước. Cục diện Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của Mão đi lên. Bạn hãy học cách yêu thương bản thân mình, đặc biệt là vào những ngày buồn chán hãy làm ít nhất một điều khiến mình thấy thoải mái. Cho dù có thế nào thì gia đình vẫn luôn đứng sau nâng đỡ và ủng hộ bạn mọi lúc mọi nơi.

Người tuổi Mão cũng đừng vì vài lời nói vô duyên của người khác mà làm bản thân bị ảnh hưởng, suy nghĩ nhiều. Thời điểm này may mắn chủ yếu liên quan đến con cái, gia đình, có thể không quá giàu nhưng gia đình bình an là đủ rồi. Tuần mới tuổi Mão được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tuần mới, đường công việc may mắn hơn người, Dần làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương. Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Trong thời điểm tài lộc hanh thông vượng phát như thế này, bạn làm chủ tài chính của mình và không cần dựa dẫm vào ai. Tuần mới, đường công việc may mắn hơn người, Dần làm gì cũng tự tin. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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