Tuần mới này (20-26/6), vận mệnh xuất hiện kim quang, 3 con giáp tài lộc quấn thân, công danh vượng phát, thu hút nhiều may mắn

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Mùi thường xuyên gặp may với những gì liên quan tới tiền bạc. Nhưng đối với những khoản đầu tư rủi ro cao bạn cần phải trang bị thật nhiều kiến thức cho bản thân trước khi ra quyết định. Đừng quá tin vào một chuyên gia nào đó vì khi bạn cảm thấy lung lay trước nhiều hoàn cảnh không như ý bạn vẫn có những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ do sự thiếu hiểu biết của mình.

Vận mệnh báo hiệu sự xuất hiện Tam hợp cục cho thấy lợi thế khéo ăn khéo nói của bản mệnh hỗ trợ cho bạn rất nhiều khi những mối quan hệ của bạn rất tốt. Họ không chỉ quý trọng bạn mà còn bày tỏ mong muốn hỗ trợ khi bạn cần. Bạn là một trong số ít người nhận được sự tin tưởng từ họ vì thế, đừng phụ lòng tin của đối phương. Ngoài nói ra thì bạn nên hành động dứt khoát hơn nữa.