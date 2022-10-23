Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 18:07

Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10) khi được thần May Mắn che chở bạn cơ hội hốt vàng hốt bạc.

Tuổi Tuất

Chúc mừng tuổi Tuất là con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10). Vận trình tài lộc của tuổi Tuất vượng nhất vì thế, nếu bản mệnh có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất.

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Tuất là con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn trong tuần mới (24/10 - 30/10).

Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

Con giáp này nên cảm thấy tự hào khi bản thân đi được đến thành công như hôm nay. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi.

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két - Ảnh 2
Người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong tuần mới (24/10 - 30/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 Tuần mới (24/10 - 30/10) người tuổi Thân được Thần Tài ban lộc nên phương diện tài chính có rất nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể đón bước nhảy vọt về tài lộc nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội này để mưu tính đường dài thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa.

Với việc mở rộng mối quan hệ cũng giúp bạn tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, hữu ích cho con đường mà bạn đang đi. Dù vậy, bạn cũng nên học cách nhìn người sắc bén hơn để chọn được người tin cậy thì việc hợp tác thì mới lâu bền được.

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két - Ảnh 3
 Tuần mới (24/10 - 30/10) người tuổi Thân được Thần Tài ban lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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