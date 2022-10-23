Dự đoán hai ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), mở cửa đón lộc lớn. 3 con giáp tình tiền chói lọi, muôn vàn điều tốt, an phận hưởng giàu sang

Bước sang 2 ngày đầu tuần (24/10-25/10), có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, rất giàu có.

Tuổi Thìn Có thể thời điểm các tuần trước không phải là lúc người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, nhưng một khi đến 2 ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó. Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Đối với người làm công ăn lương thì bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới. 2 ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), thời cơ làm ăn sẽ đến với Thìn tới tấp. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ bạn bè mà không so đo tính toán. Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Bước vào 2 ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), khi phúc báo dồi dào, vận khí ngập tràn, thần Tài yêu thương, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, việc đầu tư, kinh doanh của con giáp này cũng hồng phát, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Bước vào 2 ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), vận khí ngập tràn, Tỵ được thần Tài yêu thương. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Bước vào 2 ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), người tuổi Thân được Thần Tài ban lộc nên phương diện tài chính có rất nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể đón bước nhảy vọt về tài lộc nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội này để mưu tính đường dài thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa. Với việc mở rộng mối quan hệ cũng giúp bạn tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, hữu ích cho con đường mà bạn đang đi. Dù vậy, bạn cũng nên học cách nhìn người sắc bén hơn để chọn được người tin cậy thì việc hợp tác thì mới lâu bền được. Bước vào 2 ngày đầu tuần (24/10 - 25/10), người tuổi Thân được Thần Tài ban lộc. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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