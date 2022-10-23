Đúng 7h sáng mai (24/10), 3 con giáp ra cửa đón Thần Tài, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, tha hồ tiêu pha

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 14:15

Chúc mừng 3 con giáp phát tài trong ngày 24/10. Bạn được chạm tay vào nhiều cơ hội làm giàu, vì thế hãy nhanh chóng nắm bắt để đổi đời nhé.

Tuổi Hợi

Tưởng chừng tuổi Hợi luôn có cuộc sống an nhàn, hưởng lạc nhưng do Thái Bạch chiếu mệnh, thời gian trước với con giáp này khá khó khăn, ốm đau, bệnh tật triền miên. Chẳng dừng lại ở đó, những con giáp này còn phải trải qua thời gian khủng hoảng khi tài chính hao hụt, giảm sút, thâm hụt nặng nề khiến bạn không kịp trở tay.

Bước sang giai đoạn mới, trong ngày 24/10, bạn đã được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn, không những vậy bạn còn mang về cho mình một hợp đồng béo bở có được lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng, bạn vẫn nên biết cách giữ gìn sức khỏe của mình vì tài lộc tăng tiến nhưng sức khỏe của bạn thì chưa nhận được tín hiệu tốt đâu. 

Đúng 7h sáng mai (24/10), 3 con giáp ra cửa đón Thần Tài, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, tha hồ tiêu pha - Ảnh 1
TTrong ngày 24/10, Hợi đã được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang ngày 24/10, Ngọ sẽ có một cuộc sống sung sướng, phú quý, thông minh lanh lợi và một số ý tưởng luôn khiến người ta sáng mắt. Ngoài ra, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của bản thân, vận trình tài lộc phát triển rất tốt.

Đồng thời, tổng thể tài vận từ giờ đến cuối năm vẫn rất tốt. Bạn bè và gia đình xung quanh có thể bị lây nhiễm những điều may mắn, và họ chắc chắn sẽ nổi bật trong tương lai. Không khó có tiền, sự nghiệp phất lên, mong thực hiện được ước mơ làm giàu, gia đạo phú quý!

Đúng 7h sáng mai (24/10), 3 con giáp ra cửa đón Thần Tài, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, tha hồ tiêu pha - Ảnh 2
Bước sang ngày 24/10, Ngọ sẽ có một cuộc sống sung sướng, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sao Tử Vi xuất hiện trong ngày 24/10 của tuổi Thìn cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của mình. Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt hiệu suất cao bất ngờ, chính vì vậy bạn rất có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương ngay trong ngày này.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Do đó, bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để phát huy năng lực, không đánh mất lợi thế của mình. 

Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành bởi đó là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu, mang tới cho bản mệnh may mắn. Để nắm bắt được thời cơ bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc.

Đúng 7h sáng mai (24/10), 3 con giáp ra cửa đón Thần Tài, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, tha hồ tiêu pha - Ảnh 3
Trong ngày 24/10 của tuổi Thìn cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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