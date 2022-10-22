Đúng tuần mới (24-30/10), 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm tên trong sổ vàng', thu nhập tăng lên thấy rõ, công việc thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 23:44

Hãy xem đây là 3 con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Họ cũng rất lương thiện, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

Đúng tuần mới (24-30/10), con giáp này sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Nếu những người này tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp sẽ được nâng cao. Cũng nhờ vận son tiền bạc mà người tuổi Ngọ có thể mua nhà, tậu xe, tài sản gia tăng đáng kể.

Đúng tuần mới (24-30/10), 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm tên trong sổ vàng', thu nhập tăng lên thấy rõ, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Đúng tuần mới (24-30/10), Ngọ sẽ đến thời hoàng kim, thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng tuần mới (24-30/10), người tuổi Sửu được tài tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu bạn biết nắm bắt cơ hội kịp thời. 

Bạn gần như không phải chịu áp lực bởi cơm áo, gạo tiền như khoảng thời gian trước đó nữa, những kế hoạch kinh doanh đầu tư diễn ra xuôi chèo mát mái đúng với mong muốn của bạn, còn khiến những người xung quanh phải trầm trồ vì điều đó. 

Vận may đang đạt đến đỉnh cao ngất ngưởng, sự thông minh, nhanh nhạy và biết nắm bắt thời cơ giúp con giáp này đứng vững trong tương lai, tuy nhiên đừng tự ý quyết định mọi chuyện mà thiếu đi sự tham khảo từ xung quanh. 

Đúng tuần mới (24-30/10), 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm tên trong sổ vàng', thu nhập tăng lên thấy rõ, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Đúng tuần mới (24-30/10), người tuổi Sửu được tài tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng tuần mới (24-30/10), cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

Hợi thường nhận được sự trợ giúp của bạn bè, dù gặp phải khó khăn gì chỉ cần ngỏ lời là sẽ được giúp đỡ. Có được điều này là do bạn ăn ở biết điều chẳng chơi xấu ai bao giờ.

Đúng tuần mới (24-30/10), 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm tên trong sổ vàng', thu nhập tăng lên thấy rõ, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Đúng tuần mới (24-30/10), cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo 

Cuối tháng 10, tài lộc lên cao, 3 con giáp phất như diều gặp gió, làm đâu lời đó, hưởng cục tiền khủng, phúc vận tràn trề

Cuối tháng 10, tài lộc lên cao, 3 con giáp phất như diều gặp gió, làm đâu lời đó, hưởng cục tiền khủng, phúc vận tràn trề

Thăng hoa về cảm xúc, tài lộc trong tầm tay, đó là những gì mà 3 tuổi này sẽ được trải nghiệm trong cuối tháng 10 này.

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