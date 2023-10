Đúng tuần mới (24-30/10), 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm tên trong sổ vàng', thu nhập tăng lên thấy rõ, công việc thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi 12 con giáp, đúng tuần mới (24-30/10), người tuổi Sửu được tài tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu bạn biết nắm bắt cơ hội kịp thời.

Vận may đang đạt đến đỉnh cao ngất ngưởng, sự thông minh, nhanh nhạy và biết nắm bắt thời cơ giúp con giáp này đứng vững trong tương lai, tuy nhiên đừng tự ý quyết định mọi chuyện mà thiếu đi sự tham khảo từ xung quanh.

Tuổi Hợi

Đúng tuần mới (24-30/10), cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.



Hợi thường nhận được sự trợ giúp của bạn bè, dù gặp phải khó khăn gì chỉ cần ngỏ lời là sẽ được giúp đỡ. Có được điều này là do bạn ăn ở biết điều chẳng chơi xấu ai bao giờ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo