Đúng trưa ngày 23/10, thời tới cản không kịp, 3 con giáp phát lộc toàn gia, của cải chất đầy, sự nghiệp lên cao, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 23:11

Đúng trưa ngày 23/10, có 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, dễ giàu có đổi đời.

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ đúng trưa ngày 23/10, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp 2 năm.

Người tuổi Tỵ trời phú thông minh, lại khéo léo, tinh tế, cộng thêm đức tính thiện lương, chính vì thế mà sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Đúng trưa ngày 23/10, thời tới cản không kịp, 3 con giáp phát lộc toàn gia, của cải chất đầy, sự nghiệp lên cao, tình duyên phơi phới - Ảnh 1
Thời vận của tuổi Tỵ đúng trưa ngày 23/10, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng trưa ngày 23/10, tuổi Tý may mắn được Thần Tài chiếu cố, chào đón bằng cơn mưa tiền bạc khiến con giáp này một bước lên mây, những con số thậm chí chưa bao giờ có được. 

Đặc biệt, tài vận trong ngày khá rực rỡ, hanh thông, tuổi Tý có thêm thu nhập từ tay trái, từ công việc làm thêm của mình nhưng cũng không hề nhỏ chút nào.

Đúng trưa ngày 23/10 nếu bạn chấp nhận làm thêm thay vì nghỉ ngơi thì chắc chắn bạn sẽ còn thu về được những khoản nhiều hơn thế nữa, bạn không cần phải xoay vòng nguồn vốn mà hoàn toàn có thể độc lập tài chính. 

Đúng trưa ngày 23/10, thời tới cản không kịp, 3 con giáp phát lộc toàn gia, của cải chất đầy, sự nghiệp lên cao, tình duyên phơi phới - Ảnh 2
Đúng trưa ngày 23/10, tuổi Tý may mắn được Thần Tài chiếu cố, chào đón bằng cơn mưa tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu "ném đá giấu tay”.

Đúng trưa ngày 23/10, là thời điểm thích hợp để những bạn tuổi Sửu còn độc thân tiến thêm một bước nữa, thăng cấp cho mối quan hệ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của mình bấy lâu nay.

Đúng trưa ngày 23/10, thời tới cản không kịp, 3 con giáp phát lộc toàn gia, của cải chất đầy, sự nghiệp lên cao, tình duyên phơi phới - Ảnh 3
Đúng trưa ngày 23/10, là thời điểm thích hợp để những bạn tuổi Sửu còn độc thân tiến thêm một bước nữa. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Sướng như 3 con giáp này, vừa sang chủ nhật (23/10), trúng số 'ôm' luôn giải độc đắc, vận tài lộc đỏ rực, cuối ngày còn gặp quý nhân phương xa

Sướng như 3 con giáp này, vừa sang chủ nhật (23/10), trúng số 'ôm' luôn giải độc đắc, vận tài lộc đỏ rực, cuối ngày còn gặp quý nhân phương xa

Tử vi cho biết trong chủ nhật (23/10) có 3 con giáp này cầu được ước thấy, cuộc sống sung túc, phú quý.

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