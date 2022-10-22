Sướng như 3 con giáp này, vừa sang chủ nhật (23/10), trúng số 'ôm' luôn giải độc đắc, vận tài lộc đỏ rực, cuối ngày còn gặp quý nhân phương xa

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:46

Tử vi cho biết trong chủ nhật (23/10) có 3 con giáp này cầu được ước thấy, cuộc sống sung túc, phú quý.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc gì cũng hết lòng, hết sức nên luôn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến.

Thời gian trong chủ nhật (23/10), do được thần may mắn ưu ái nên tin vui tới tấp đến với con giáp này. Người tuổi Tuất “cầu tài được tài, cầu danh có danh” nên không gặp phải bất cứ áp lực bay buồn phiền nào trong cuộc sống.

Cũng nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối con giáp giàu sang này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền tỷ trong tay, ung dung hưởng lộc, trong ngày cuối tuần càng sung túc đủ đầy chính là may mắn người tuổi Tuất xứng đáng nhận được.

Sướng như 3 con giáp này, vừa sang chủ nhật (23/10), trúng số 'ôm' luôn giải độc đắc, vận tài lộc đỏ rực, cuối ngày còn gặp quý nhân phương xa - Ảnh 1
Trong chủ nhật (23/10), do được thần may mắn ưu ái nên tin vui tới tấp đến với con giáp tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất đáng tin cậy. Trong chủ nhật (23/10), con giáp tuổi Mão gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến. Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Mão cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Mão cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong chủ nhật (23/10), con giáp tuổi Mão không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng. Một ngày rực rỡ đối với con giáp tuổi Mão, cả ngày luôn tuyệt vời.

Sướng như 3 con giáp này, vừa sang chủ nhật (23/10), trúng số 'ôm' luôn giải độc đắc, vận tài lộc đỏ rực, cuối ngày còn gặp quý nhân phương xa - Ảnh 2
Trong chủ nhật (23/10), con giáp tuổi Mão gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quan tinh tường. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc. Nhưng nhờ sự kiên cường không lùi bước mà tuổi Ngọ đã vượt qua dễ dàng và ngoạn mục nhất.

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì trong chủ nhật (23/10) này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó.

Với những người tuổi Ngọ đang làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc. Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong ngày này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Sướng như 3 con giáp này, vừa sang chủ nhật (23/10), trúng số 'ôm' luôn giải độc đắc, vận tài lộc đỏ rực, cuối ngày còn gặp quý nhân phương xa - Ảnh 3
Trong chủ nhật (23/10), con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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