'Bão lộc' tới nhà, 3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài, sắm thêm két sắt chứa tiền, vận trình nở rộ, cuộc sống sung túc trong cuối tuần này (22, 23/10)

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:51

Đúng cuối tuần (22,23/10) sẽ có 3 con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh.

Tuổi Ngọ

Bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nhưng Ngọ sẽ dễ dàng vượt qua kiếp nạn để khẳng định chính mình. Hãy cứ vững tin vào bản thân, thẳng thừng trừng phạt những kẻ đã bày mưu tính kế hãm hại mình thì Ngọ sẽ có công danh xán lạn, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

Tài lộc của tuổi Ngọ sẽ thăng tiến liên tục trong cuối tuần (22,23/10). Khoảng thời gian hoàng kim này, bản mệnh nên tận đụng triệt để cơ hội của mình để cải thiện ngân sách, tiến những bước dài trong công việc. Nếu kết hợp cùng với chi tiêu hợp lý, biết cách tiết kiệm thì tiền bạc sẽ về tay bạn liên tục.

'Bão lộc' tới nhà, 3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài, sắm thêm két sắt chứa tiền, vận trình nở rộ, cuộc sống sung túc trong cuối tuần này (22, 23/10) - Ảnh 1
Tài lộc của tuổi Ngọ sẽ thăng tiến liên tục trong cuối tuần (22,23/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tiếp theo trong 3 con giáp may mắn sẽ cán mốc giàu sang vào đúng cuối tuần (22,23/10) đó là tuổi Dậu. Theo dự đoán từ tử vi, vận may sẽ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống và công việc của con giáp này. Điều đó giúp họ có một cuộc sống thoải mái về tinh thần và dư dả về vật chất. Con giáp này sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được cấp trên giao phó và chiếm được niềm tin từ lãnh đạo cũng như khách hàng. Họ sẽ trở thành trụ cột không thể thay thế trong công việc của cơ quan.

Nhờ đó mà tiền lương cũng tăng vọt, hoa hồng, thưởng nóng vô cùng hậu hĩnh. Không chỉ trong công việc chính mà ngay cả những nghề tay trái cũng mang lại rất nhiều tiền của cho con giáp này. Nhờ quý nhân nâng đỡ, ưu ái mà họ làm gì cũng ra tiền; công danh sự nghiệp vì thế mà ngày càng thăng hoa.

'Bão lộc' tới nhà, 3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài, sắm thêm két sắt chứa tiền, vận trình nở rộ, cuộc sống sung túc trong cuối tuần này (22, 23/10) - Ảnh 2
Vận may sẽ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống và công việc của con giáp tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người sinh năm Thìn thường được biết đến với tài năng hơn người lại có tham vọng. Không những thế, họ còn sở hữu chỉ số IQ, EQ cao và biết đối nhân xử thế. Người tuổi này giỏi giao tiếp nên được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ. Qua các mối quan hệ, người tuổi Thìn cũng có thêm nhiều cơ hội tiến thân.

Đúng cuối tuần (22,23/10), người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió, thời cơ đến không cản nổi. Trong thời điểm này, mọi khó khăn, trở ngại họ gặp phải trong công việc trước kia đều được giải quyết. Con giáp này được quý nhân phù trợ, có cơ may thăng quan tiến chức, trong nhà cũng có chuyện vui.

'Bão lộc' tới nhà, 3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài, sắm thêm két sắt chứa tiền, vận trình nở rộ, cuộc sống sung túc trong cuối tuần này (22, 23/10) - Ảnh 3
Đúng cuối tuần (22,23/10), người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp tài lộc giảm sút, sự nghiệp lụi tàn, khó thoát tai kiếp, cẩn thận có tiểu nhân ngáng đường

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp tài lộc giảm sút, sự nghiệp lụi tàn, khó thoát tai kiếp, cẩn thận có tiểu nhân ngáng đường

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp này gặp vận xui khó tránh, hãy xem mình có nằm trong danh sách này không để có lịch trình thật phù hợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần con giáp may mắn cuối tuần 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 35 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 52 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền