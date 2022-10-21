'Bão lộc' tới nhà, 3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài, sắm thêm két sắt chứa tiền, vận trình nở rộ, cuộc sống sung túc trong cuối tuần này (22, 23/10)

Đúng cuối tuần (22,23/10) sẽ có 3 con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh.

Tuổi Ngọ Bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nhưng Ngọ sẽ dễ dàng vượt qua kiếp nạn để khẳng định chính mình. Hãy cứ vững tin vào bản thân, thẳng thừng trừng phạt những kẻ đã bày mưu tính kế hãm hại mình thì Ngọ sẽ có công danh xán lạn, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Tài lộc của tuổi Ngọ sẽ thăng tiến liên tục trong cuối tuần (22,23/10). Khoảng thời gian hoàng kim này, bản mệnh nên tận đụng triệt để cơ hội của mình để cải thiện ngân sách, tiến những bước dài trong công việc. Nếu kết hợp cùng với chi tiêu hợp lý, biết cách tiết kiệm thì tiền bạc sẽ về tay bạn liên tục.

Tài lộc của tuổi Ngọ sẽ thăng tiến liên tục trong cuối tuần (22,23/10). Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Con giáp tiếp theo trong 3 con giáp may mắn sẽ cán mốc giàu sang vào đúng cuối tuần (22,23/10) đó là tuổi Dậu. Theo dự đoán từ tử vi, vận may sẽ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống và công việc của con giáp này. Điều đó giúp họ có một cuộc sống thoải mái về tinh thần và dư dả về vật chất. Con giáp này sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được cấp trên giao phó và chiếm được niềm tin từ lãnh đạo cũng như khách hàng. Họ sẽ trở thành trụ cột không thể thay thế trong công việc của cơ quan. Nhờ đó mà tiền lương cũng tăng vọt, hoa hồng, thưởng nóng vô cùng hậu hĩnh. Không chỉ trong công việc chính mà ngay cả những nghề tay trái cũng mang lại rất nhiều tiền của cho con giáp này. Nhờ quý nhân nâng đỡ, ưu ái mà họ làm gì cũng ra tiền; công danh sự nghiệp vì thế mà ngày càng thăng hoa.

Vận may sẽ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống và công việc của con giáp tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người sinh năm Thìn thường được biết đến với tài năng hơn người lại có tham vọng. Không những thế, họ còn sở hữu chỉ số IQ, EQ cao và biết đối nhân xử thế. Người tuổi này giỏi giao tiếp nên được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ. Qua các mối quan hệ, người tuổi Thìn cũng có thêm nhiều cơ hội tiến thân. Đúng cuối tuần (22,23/10), người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió, thời cơ đến không cản nổi. Trong thời điểm này, mọi khó khăn, trở ngại họ gặp phải trong công việc trước kia đều được giải quyết. Con giáp này được quý nhân phù trợ, có cơ may thăng quan tiến chức, trong nhà cũng có chuyện vui. Đúng cuối tuần (22,23/10), người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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