Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp tài lộc giảm sút, sự nghiệp lụi tàn, khó thoát tai kiếp, cẩn thận có tiểu nhân ngáng đường

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 08:40

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp này gặp vận xui khó tránh, hãy xem mình có nằm trong danh sách này không để có lịch trình thật phù hợp nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý trở nên kiêu căng tự phụ, thậm chí rơi vào cảnh "ếch ngồi đáy giếng". Bạn nên quan sát và lắng nghe mọi người, mọi việc xung quanh mình nhiều hơn để có cái nhìn đúng đắn về thực tế.

Muốn phát triển bản thân, bạn không thể cứ mãi khăng khăng với ý kiến của mình. Nếu có thời gian rảnh, hãy tự kiểm điểm bản thân xem mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào để có cách sửa đổi hoặc phát huy phù hợp.

Tuy nhiên tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt, một phần là do thời tiết và một phần là do sức đề kháng. Tuổi Tý nên hạn chế bia rượu, nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ khoa học. Bên cạnh đó nên chăm chỉ tập thể dục thể thao thì sẽ có lợi hơn cho cơ thể mà tinh thần cũng được cải thiện.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp tài lộc giảm sút, sự nghiệp lụi tàn, khó thoát tai kiếp, cẩn thận có tiểu nhân ngáng đường - Ảnh 1
 Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý rơi vào cảnh "ếch ngồi đáy giếng".Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, vận trình tài lộc của tuổi Sửu sa sút đáng kể. Con giáp này nên cẩn trọng trong vấn đề tài chính, có điềm báo hao tài phá của đang đến rất gần. Dù đi đâu hay làm gì cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh những khoản phát sinh ngoài dự kiến do sự bất cẩn của bản thân.

Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt thật không dễ dàng chút nào, bản mệnh cần biết quý trọng. Trong ngày ngũ hành tương sinh tương khắc, người tuổi Sửu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến con giáp này đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình.

Tình hình sức khỏe vì thế mà có dấu hiệu sa sút thấy rõ. Bản mệnh đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Hãy luôn nhớ rằng "có sức khỏe là có tất cả". Cứ vùi đầu vào công việc mà quên chăm sóc bản thân, con giáp này sẽ thấy hối hận về sau.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp tài lộc giảm sút, sự nghiệp lụi tàn, khó thoát tai kiếp, cẩn thận có tiểu nhân ngáng đường - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, vận trình tài lộc của tuổi Sửu sa sút đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022 khuyên người tuổi Mùi không được chuyên quyền, lỗ mãng, coi thường người khác. Khi công việc gặp khó khăn, bản mệnh cần ngồi lại để trao đổi với mọi người chứ đừng chỉ chăm chăm tiến hành mọi việc theo ý kiến chủ quan.

Về tài lộc người tuổi Mùi trong thứ Bảy ngày 22/10/2022 sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Chỉ một chút sai sót cũng khiến tuổi Mùi trở nên nóng nảy, thậm chí là quát tháo. Điều này sẽ khiến chủ nhân rước họa thi phi, tiểu nhân ghen ghét.

Vận trình tình cảm không lý tưởng như vẻ bên ngoài. Người độc thân tuy vẫn vui cười đó nhưng đôi lúc tâm trạng rối bời. Bản mệnh không tìm được người sẻ chia nỗi niềm nên thấy cô độc, buồn phiền. Ngay cả người có đôi có cặp thì chuyện tình duyên cũng không được như ý nguyện. Những mâu thuẫn, bất đông giữa hai người liên tục nảy sinh. Không khí gia đình lại lâm vào bí bách, ngột ngạt.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp tài lộc giảm sút, sự nghiệp lụi tàn, khó thoát tai kiếp, cẩn thận có tiểu nhân ngáng đường - Ảnh 3
Về tài lộc người tuổi Mùi trong thứ Bảy ngày 22/10/2022 sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp thi nhau hốt bạc, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', hạnh phúc viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp thi nhau hốt bạc, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', hạnh phúc viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp này có cơ may trúng số độc đắc, tiền của tràn vào nhà, đổi đời nhanh chóng.

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