Đúng 3 ngày nữa (21, 22, 23/10), top con giáp tài lộc bay vào người, hỷ sự khắp nhà, công danh chạm đỉnh, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 22:51

Đúng 3 ngày nữa (21, 22, 23/10), 3 con giáp bước vào thời kỳ thăng hoa, viên mãn nhất.

Tuổi Dậu

Các mối nhân duyên hài hòa giúp tuổi Dậu xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất một cách rõ rệt, khiến tiền nhanh chóng đổ về trong túi.

Vận trình sự nghiệp của người làm công ăn lương vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, bạn chắc chắn sẽ khiến cấp trên ấn tượng sâu sắc, từ đó cân nhắc thưởng nóng hoặc tạo cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương.

Đường tài lộc của người làm kinh doanh, đầu tư cũng vô cùng khởi sắc. Công việc suôn sẻ, tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. 

Đúng 3 ngày nữa (21, 22, 23/10), top con giáp tài lộc bay vào người, hỷ sự khắp nhà, công danh chạm đỉnh, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 1
Đường tài lộc của người làm kinh doanh, đầu tư cũng vô cùng khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong vòng 3 ngày tới, tuổi Mùi cũng là con giáp phát tài phát lộc, vận tài gặp nhiều may mắn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tiền bạc mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Trong 12 con giáp thì công việc, nguồn tài chính của tuổi mùi vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên. Con giáp này có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Đúng 3 ngày nữa (21, 22, 23/10), top con giáp tài lộc bay vào người, hỷ sự khắp nhà, công danh chạm đỉnh, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 2
Trong vòng 3 ngày tới, tuổi Mùi cũng là con giáp phát tài phát lộc, vận tài gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi khá sáng sủa, làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tuy nhiên các khoản ngoài luồng thì không mấy dư dả, do đó bạn vẫn cần lấy phương châm tích lũy làm trọng.

Đầu tư ở thời điểm này là sự lựa chọn khá khôn ngoan. Nếu bạn đang ấp ủ dự định nào đó, đừng do dự quá nhiều, mạnh dạn tiến hành ắt có thu hoạch. Thậm chí, bạn còn dễ gặp được quý nhân mang tới cơ may làm giàu.

Dù vậy, bạn vẫn không nên hoàn toàn dựa dẫm vào vận may của mình. Làm việc xốc nổi, bốc đồng hay chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp rủi ro thì bạn vẫn sẽ phải chịu thiệt hại về tiền của.

Đúng 3 ngày nữa (21, 22, 23/10), top con giáp tài lộc bay vào người, hỷ sự khắp nhà, công danh chạm đỉnh, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 3
Tình hình tài chính của người tuổi Hợi khá sáng sủa, làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp hạnh phúc đong đầy, tiền bạc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, viên mãn hơn người

Cuối tuần này (22/10-23/10), 3 con giáp hạnh phúc đong đầy, tiền bạc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, viên mãn hơn người

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (22/10-23/10), bạn nhận được thành quả vô cùng xứng đáng.

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