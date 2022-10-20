3 con giáp nào 'đụng đâu thắng đó', bên trái có Thần Tài nâng đỡ, bên phải có quý nhân dìu dắt trong 7 ngày cuối tháng 10

Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Những người tuổi Dậu cũng là một trong 3 con giáp nhiều may mắn trong 7 ngày cuối tháng 10. Tuổi Dậu là những người rất giỏi vượt qua thử thách cuộc sống.

Đúng 7 ngày cuối tháng 10, cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh.

Có thể nói thời gian tới là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Dậu, nữ tuổi Dậu là người rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ vô cùng tươi sáng.

Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất nên để đến thời gian này hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Những người tuổi Dậu cũng là một trong 3 con giáp nhiều may mắn trong 7 ngày cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp phát tài trong 7 ngày cuối tháng 10. Tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp nữa, thậm chí nhờ túi tiền rủng rỉnh mà bạn muốn làm gì cũng tự tin hơn.

Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu... hậu hĩnh.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Tuy nhiên, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kĩ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc.

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp phát tài trong 7 ngày cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo