Trúng số độc đắc đúng hôm nay (22/10), Ngọc Hoàng chốt sổ, Thần Tài nắm tay lấy lộc, 3 con giáp sướng nhất không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:30

Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp này đứng đầu danh sách hưởng lộc, trúng số độc đắc, tăng lương đều đều, tài vận hanh thông.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng sinh ra vốn mạnh mẽ, có ý chí tiến thủ nên trong cuộc sống khi người tuổi Thìn đặt ra mục tiêu họ sẽ cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình. Cuộc sống của người tuổi Thìn nhiều khi cũng gặp được được những khó khăn bất chắc. Nhưng thời gian tới, họ sẽ có những bước tiến vững vàng.

Tử vi chỉ rõ trong hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022, người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới trong công việc. Người tuổi Thìn hãy nắm lấy thời gian này để tạo nên những bước tiến đột phá cho riêng mình. Thời gian sắp tới, người tuổi Thìn là một trong 3 con giáp phát tài.

Trúng số độc đắc đúng hôm nay (22/10), Ngọc Hoàng chốt sổ, Thần Tài nắm tay lấy lộc, 3 con giáp sướng nhất không ai sánh bằng - Ảnh 1
Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022, người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022 vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát".

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn. Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui. Do con giáp này không giỏi giao du nên tình duyên còn lận đận.

Để thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, không bị "đen tình đỏ bạc" thì cần phải cởi mở và năng tụ tập, giao lưu nhiều hơn. Có thể nói, hôm nay rất may mắn với con giáp tuổi Sửu về mọi mặt. Tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho họ.

Trúng số độc đắc đúng hôm nay (22/10), Ngọc Hoàng chốt sổ, Thần Tài nắm tay lấy lộc, 3 con giáp sướng nhất không ai sánh bằng - Ảnh 2
Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022 vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng, sự nghiệp của con giáp này đang tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022, tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong thời gian này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Trúng số độc đắc đúng hôm nay (22/10), Ngọc Hoàng chốt sổ, Thần Tài nắm tay lấy lộc, 3 con giáp sướng nhất không ai sánh bằng - Ảnh 3
Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/10/2022, về mặt tài chính, Dần có thể thu được những thành tựu lớn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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