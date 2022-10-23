3 con giáp nào 'dẫm phải hố vàng', tiền tài thăng hoa, ngồi chơi thảnh thơi mà vẫn có tiền trong thứ 2 (24/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 15:52

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong ngày 24/10 nhờ có cát tinh hỗ trợ, bạn đánh đâu thắng đấy, thu về khoản lời lãi lớn lao.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định trong ngày 24/10. Bạn sẽ được cấp trên cân nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng.

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối ngày, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

3 con giáp nào 'dẫm phải hố vàng', tiền tài thăng hoa, ngồi chơi thảnh thơi mà vẫn có tiền trong thứ 2 (24/10/2022) - Ảnh 1
Người tuổi Sửu làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định trong ngày 24/10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp ngay thẳng, thật thà, sống chân thành với mọi người. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà họ dễ làm mất lòng người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ. Thời gian trước đây, công việc, cuộc sống của người tuổi này gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do người tuổi Tý bất cẩn.

Trong ngày 24/10, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Người tuổi này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng nên chú ý chi tiêu tiết kiệm, chớ nên vung tay quá trán.

3 con giáp nào 'dẫm phải hố vàng', tiền tài thăng hoa, ngồi chơi thảnh thơi mà vẫn có tiền trong thứ 2 (24/10/2022) - Ảnh 2
Trong ngày 24/10, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cũng sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của bạn. Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Bạn tự tin vào khả năng, cống hiến hết mình nhưng cũng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Đặc biệt, vận tài lộc trong ngày 24/10 cũng khá rực rỡ, tuổi Mão có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút thì bạn sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc rủng rỉnh còn giúp bạn đề phòng những khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

3 con giáp nào 'dẫm phải hố vàng', tiền tài thăng hoa, ngồi chơi thảnh thơi mà vẫn có tiền trong thứ 2 (24/10/2022) - Ảnh 3
 Vận tài lộc trong ngày 24/10 cũng khá rực rỡ, tuổi Mão có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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