Đúng 5 ngày cuối tháng 10 'trời thương, trời độ', 3 con giáp đón mưa tài lộc, giơ tay hứng tiền, công thành danh toại, tình cảm ấm êm

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 14:06

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp hứa hẹn tài lộc sẽ theo chân, phú quý hơn người.

Tuổi Dần

Với những người Dần làm công ăn lương, suốt thời gian trước gặp tiểu nhân hãm hại, công việc đổ bể.  Thế nhưng, bước vào đúng 5 ngày cuối tháng 10 nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng. Trạng thái buôn bán có lãi kéo dài, thậm chí việc thu về lợi nhuận lớn còn giúp bạn bù lỗ toàn bộ số tiền trước đó. 

Đối với những người đang đi làm, họ có thể xóa được ác cảm với đồng nghiệp, thay vào đó là gắn kết tình cảm và đồng lòng chung sức cùng nhau phát triển. 

Hơn nữa, tình duyên của con giáp này trong 5 ngày cuối tháng 10 cũng đáng phải chúc mừng, những khó khăn trước đó chia cắt hai bạn đến nay đã kết thúc. 

Đúng 5 ngày cuối tháng 10 'trời thương, trời độ', 3 con giáp đón mưa tài lộc, giơ tay hứng tiền, công thành danh toại, tình cảm ấm êm - Ảnh 1
Bước vào đúng 5 ngày cuối tháng 10 nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trải qua thời gian được Thực Thần chiếu cố đối với người tuổi Hợi thật vô cùng dễ dàng, thuận lợi, làm đâu thắng đó, kinh doanh buôn bán gì cũng lời lãi khiến con giáp này hạnh phúc không thôi.

Người tuổi Hợi là người có đầu óc, vô cùng thông minh,hơn nữa lại rất giỏi trong hoạt đồng đầu tư và bẩm sinh là người có tài vận vượng phát.

Bước vào thời gian đúng 5 ngày cuối tháng 10, tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Công việc đạt được những thành tích xuất sắc khiến người khác ngưỡng mộ, từ đó có cơ hội thăng tiến cao và thu nhập cũng tăng lên gấp đôi gấp ba.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10 'trời thương, trời độ', 3 con giáp đón mưa tài lộc, giơ tay hứng tiền, công thành danh toại, tình cảm ấm êm - Ảnh 2
Bước vào thời gian đúng 5 ngày cuối tháng 10, tài vận của tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cát tinh Thái Dương xuất hiện cho thấy vận trình của tuổi Tuất tươi sáng hơn mong đợi. Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp, bản mệnh hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, nhờ vậy mà có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đúng 5 ngày cuối tháng 10, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Khi mọi việc suôn sẻ, bạn cũng có tinh thần hứng khởi hơn để khám phá những lĩnh vực khác. Hãy luôn thử thách bản thân để khai phá tiềm năng trong chính con người bạn. Bạn có tài hơn mình nghĩ đấy, chớ vội bằng lòng với bất cứ kết quả nào ở hiện tại.

Người làm kinh tế không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn năng động tìm kiếm thêm cơ hội khác để tăng thu nhập. Bạn có khá nhiều cơ may tài lộc, tuy nhiên đừng vì quá ham mê mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe đấy nhé.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10 'trời thương, trời độ', 3 con giáp đón mưa tài lộc, giơ tay hứng tiền, công thành danh toại, tình cảm ấm êm - Ảnh 3
 Đúng 5 ngày cuối tháng 10, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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