Tuần mới ( 23 - 29/5 ) TOP con giáp hứng trọn tài lộc thiên hạ, vận may bùng nổ, phúc khí lên hương, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tình duyên khởi sắc, viên mãn

Trong tuần mới, tuổi Thìn hứa hẹn được quý nhân nâng đỡ. Bản mệnh sẽ có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần cải thiện. Con giáp này nên chăm chỉ làm việc hơn nữa để nâng cao nguồn tài chính của mình. Qua đó, đường tài lộc của con giáp vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, cuộc sống dần giàu có, thậm chí quyền lực.

Công việc: Người tuổi Thìn có sự nghiệp diễn ra khá tốt trong tuần này. Đây là thời điểm tốt để bản mệnh thực hiện đam mê của mình, tuy nhiên Thìn cũng cần giữ gìn sức khỏe tránh kiệt sức nếu không muốn tiến độ công việc bị trì hoãn.

Chuyện tình cảm khởi sắc khi người độc thân có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu đã thành gia lập thất, cả hai sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Trong tuần mới, tuổi Thìn hứa hẹn được quý nhân nâng đỡ. Bản mệnh sẽ có được những đối tác đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn tuần này nên tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui liên tiếp. Nhờ gặp được quý nhân giúp đỡ cùng sự nỗ lực không ngừng, công việc của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, cấp trên ghi nhận.

Công việc: Người tuổi Tỵ cần cố gắng hơn nữa trong công việc vì tuần này là cơ hội tốt để bản mệnh phát huy ưu điểm của mình để vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này có cơ hội tăng lương trong thời gian tới, đồng thời nếu đầu tư vào lúc này có thể thu về khoản tài chính dư dả. Đến cuối tuần, tuổi Tỵ hứa hẹn thăng hoa về tiền bạc nồng hậu. Bên cạnh thu nhập chính, bản mệnh còn kiếm được một khoản không nhỏ nhờ vào nghề tay trái.

Trong tình cảm, người độc thân tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ. Hãy cứ gia tăng gặp người khác giới, đến một lúc nào đó người ấy sẽ xuất hiện.

Là con giáp may mắn tuần này nên tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần này, tuổi Thân gặp được khá nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới. Thêm sự nâng đỡ của sao Thiên Đức nên con giáp này có được cơ hội thăng quan, tiến chức.

Công việc: Người tuổi Thân sẽ có một tuần làm việc khá thuận lợi. Thân đang thực hiện tốt công việc được giao, tuy nhiên những vấn đề liên quan cần phải đưa ra quyết định nên bàn bạc với những người đã có kinh nghiệm trước khi thực hiện.

Với những ai đang tìm việc hứa hẹn có được công việc như ý. Bạn sẽ gặp được nhiều điều kiện để phát huy ưu điểm của mình, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Trên phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của con giáp này có khả năng nâng cao nguồn thu nhập nếu đầu tư vào lĩnh lực liên quan đến tài chính. Tuổi Thân dám chấp nhận rủi ro nên cơ hội thu về lợi nhuận nằm trong tầm tay. Thậm chí, bản mệnh có thể mở một lối đi riêng và thu về một khoản bộn tiền khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuần này, tuổi Thân gặp được khá nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo