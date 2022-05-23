Cuối ngày mai 24/5: TOP con giáp này gặp thời đổi vận, một bước lên mây, sung sướng như tiên, ngồi trên đống vàng, tình - tiền thăng hoa, ngày sau sung túc, ấm êm

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 24/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp không gặp phải trở ngại nào. Nhờ niềm say mê với công việc, Thìn nhanh chóng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh cần nên để tâm đến vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này ổn định nếu biết cách kiểm soát nguồn tài chính và cần lý trí hơn nữa trong việc chi tiêu, mua sắm cá nhân.

Tinh thần nhiệt huyết và lòng say mê công việc giúp người tuổi Thìn dễ dàng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải biết lượng sức mình nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Con số may mắn: 12, 24, 36

Màu sắc may mắn: Xanh ngọc, hồng phấn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 24/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp không gặp phải trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhờ đó mà bản mệnh phát hiện ra được khả năng tiềm ẩn của mình. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, con giáp này nên tận dụng thời cơ trước mắt để có những bước thăng tiến như mong muốn. Các quyết định đầu tư, hợp tác sáng suốt đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh.

Tình duyên, phải biết tương trợ lẫn nhau. Trong lúc bối rối, bạn có thể được đối phương hỗ trợ và động viên. Điều này giúp bạn có thêm động lực làm việc, tình cảm cũng dần nóng lên. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân sớm tìm thấy ý trung nhân của cuộc đời mình.

Tài vận, qua sự giới thiệu của bạn bè, bạn gặp gỡ được nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau, mở đường cho tương lai.

Con số may mắn: 5, 17, 32

Màu sắc may mắn: Xanh lục, đỏ đậm, xám bạc

Đường công danh sự nghiệp rộng mở, con giáp này nên tận dụng thời cơ trước mắt để có những bước thăng tiến như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của tuổi Dậu diễn ra không có khó khăn. Nhờ tài lãnh đạo tốt, con giáp này có thể phát huy toàn bộ năng lực của mình. Do đó, bản mệnh được cấp trên tín nhiệm và đồng nghiệp tin tưởng để có cơ hội chinh phục những thách thức phía trước.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Tài vận của Dậu có dấu hiệu ngày càng tăng, do đó có thể chi tiêu thoải mái mà không sợ bị hao hụt tài chính.

Mối quan hệ tình cảm giữ được sự ổn định, bền vững. Dù là sự kết hợp của hai cái tôi cá nhân khác biệt nhưng may mắn đôi bên đều biết tự kiểm soát bản thân.

Con số may mắn: 0, 15, 27

Màu sắc may mắn: Tím, xanh lam

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của tuổi Dậu diễn ra không có khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo