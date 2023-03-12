Tuần mới (13/3 - 19/3): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh lẫn sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 11:38

Lá số tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong tuần mới đến sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên. Xem ngay đó là con giáp nào!

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán được ghi chép trong sổ tử vi, trong tuần mới đến, những người tuổi Tỵ sẽ quay vào ô siêu may mắn, liên tục gặp cơ hội kiếm ra tiền. Nhờ đó, con giáp này có thể tích lũy cho mình một vốn liếng khổng lồ, có thể mua được nhiều bất động sản giá trị.

Trời sinh những người tuổi Tỵ rất thông minh, tuy không phải thuộc hàng xuất chúng, nhưng cũng đủ để Tỵ có thể xây dựng được cơ đồ vững chãi của mình. Trong công việc, Tỵ luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cấp trên giao 1 thì Tỵ làm đến 10. Chính vì vậy mà thành quả Tỵ nhận được cũng gấp 10, gấp 100 lần so với người xung quanh. Trong thời gian tới nên phát huy điểm mạnh này để gặt hái thêm nhiều thành công hơn.

Tuần mới (13/3 - 19/3): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh lẫn sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Dậu chưa đủ để sánh bằng, nhưng trong tuần mới đến, tuổi Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú, tiền bạc bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến con giáp này phải choáng.

Ngay cả bản thân Dậu cũng sẽ phải bất ngờ với những tài lộc mà mình nhận được. Người tuổi Dậu làm các ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, kinh doanh… sẽ nhận được cơ hội hái lộc trong thời gian này.

Tuần mới (13/3 - 19/3): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh lẫn sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không hề quá khi nói rằng, trong số 12 con giáp, Dần là một trong những con giáp có sự kiên trì, bền bỉ cao nhất. Bởi vì con giáp này hễ không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì chắc chắn sẽ làm cho đến cùng và mang về thành quả thì mới thôi.

Tử vi có nói, ưu điểm này một lần nữa sẽ giúp tuổi Dần gặt hái được thành công vang dội trên phương diện sự nghiệp trong tuần mới đến. Chưa dừng lại ở đó, vận trình tài lộc của con giáp này dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ có tăng chứ không có giảm. Dần nên chú ý vấn đề chi tiêu của mình để không làm mất số tiền mình dày công tích cóp trong thời gian dài.

Tuần mới (13/3 - 19/3): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh lẫn sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình

Những con giáp hiền lương nên được trời thương, tuần mới sẽ có quý nhân tới tận nhà trao cho cục tiền lớn…

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/3/2023 tu vi 12 con giap 12/3/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tuần mới tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều