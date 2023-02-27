Tử vi 2 ngày đầu tuần (27/2, 28/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 04:48

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 2 ngày đầu tuần, bạn đã gặt hái được nhiều thành công khiến nhiều người mong ước.

Tuổi Mão

Trong 2 ngày đầu tuần mới, mọi chuyện đều có dấu hiệu tiến triển tích cực đối với người tuổi Mão. Đặc biệt, con giáp may mắn tuần này đã biết điều chỉnh hành vi của mình, biết rằng mình nên làm thế nào mới đúng, nhờ vậy mà quan hệ với mọi người trở nên hài hòa hơn hẳn, việc nào cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Tài lộc khởi sắc vào cuối tuần do có Chính Tài phù trợ. Những ai làm việc chăm chỉ, trực Tết hoặc giải quyết các sự cố công việc trong Tết sẽ được hưởng một khoản tiền xứng đáng. Ai cũng nể phục và nhìn thấy sự cố gắng, nhiệt tình với công việc của bạn. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới khi bạn chú ý hơn đến cách ăn mặc và cư xử. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27/2, 28/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

2 ngày đầu tuần là khoảng thời gian may mắn đối với người tuổi Dậu. Đa số các công việc bạn bắt tay vào làm đều tiến triển thuận lợi. Bạn có thể cân nhắc làm những việc trọng đại hoặc những việc có ý nghĩa lấy may cho năm mới. Trên phương diện tài lộc, túi tiền bạn rủng rỉnh nhất trong khoảng thời gian này. Nhiều người làm ăn nắm bắt được xu thế nên dễ dàng chiều được lòng khách hàng, khiến tiếng lành đồn xa, nhiều đơn hàng tới với bạn tới tấp.

Tuy nhiên, để có thể tích lũy được tiền bạc thì bạn cần chú ý hơn đến phương diện chi tiêu. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc tiêu tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết, bởi thấy những nhu cầu hoặc những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27/2, 28/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón 2 ngày đầu tuần tràn đầy may mắn. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn nhận, đánh giá bản thân, lập kế hoạch phát triển cho năm mới. Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng bởi có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ. Túi tiền của bạn đã rủng rỉnh vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ.

Trên phương diện tình duyên, Thái Âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bạn cũng dần mở lòng mình hơn. Hi vọng bạn sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27/2, 28/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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