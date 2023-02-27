Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 10:49

Những con giáp hiền lương nên được trời thương, tuần mới sẽ có quý nhân tới tận nhà trao cho cục tiền lớn…

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi luôn được xếp vào nhóm con giáp may mắn, có số hưởng. Dù làm gì cũng có quý nhân trợ giúp. Cuộc sống của họ có đôi lúc thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn rất êm đẹp, vui vẻ, hạnh phúc.

Tử vi tuần mới này nói rằng tuổi Hợi có khả năng được hưởng vía Thần Tài. Tài vận của con giáp này sẽ vô cùng khởi sắc. Đặc biệt, người làm kinh doanh hoặc công việc tự do sẽ có quý nhân chiếu cố, đưa đường chỉ lối. Nếu tuổi Hợi biết tận dụng các ưu điểm của mình cùng với thời cơ tốt thì có thể chuyển khó thành dễ, biến chuyện không thể thành có thể. Con giáp này có cơ hội thu về khoản lợi nhuận lớn chưa từng có.

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với bản chất thông minh, nhanh nhẹn, làm gì được nấy nên cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về bạn. Bạn sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Tử vi có nói, trong tuần mới, bạn sẽ nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về như thác nước tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Bạn ra ngoài bước chân phải, bạn sẽ gặp được quý nhân. Bước chân trái ra đường, bạn sẽ đón lộc lá nhất từ trên trời rơi xuống, rất có thể Mùi sẽ nhận được tin vui tài chính bất ngờ.

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp nhiều điều may mắn đến trong tuần mới này. Một số người tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của mình, nhờ thế mà bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng đến từ ban lãnh đạo. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được lì xì đến từ bạn bè, người thân, cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn.

Thầy tử vi cho biết, đây là một trong những dấu hiệu may mắn của bạn trong năm nay, vì vậy, cầm tiền trong tay, bạn cũng nên lên kế hoạch cho công việc của mình và lên tinh thần không ngừng cố gắng mọi việc sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho một ai đó, bạn hãy cứ thả lỏng bản thân mình, nếu có điều kiện thì hai người hãy thử gặp mặt xem sao. Có thể bạn và người ấy sẽ cảm mến nhau ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ đấy.

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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